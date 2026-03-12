Otra deuda de la gestión Riquelme: los pésimos números de Boca en los clásicos

Los gestos de Juan Román Riquelme, los silbidos de La Bombonera, la desazón de Claudio Úbeda y la bronca de Leandro Paredes fueron apenas algunas de las postales que dejó un nuevo clásico sin triunfo para Boca. También representan una evidencia clara de un déficit que se profundiza en la gestión del ídolo como dirigente y que hoy queda reflejado en las estadísticas: el Xeneize ganó apenas uno de los últimos 11 partidos frente a los denominados “grandes”.
En ese período inmediato, con ocho localías, Boca ganó apenas un partido, empató seis y perdió cuatro, con la última alegría registrada frente a River en el marco del Torneo Clausura 2025. Un dato que expone la dificultad del equipo para imponerse en los compromisos de mayor peso.
En una noche cargada de tensión, La Bombonera expresó nuevamente su reprobación por el presente futbolístico y buena parte del malestar del público apuntó hacia Úbeda. Es que el conjunto de la Ribera sigue sin encontrar respuestas en los encuentros de alta exigencia, especialmente en los clásicos, aunque la tendencia también se repite en otras definiciones importantes.
El historial completo de Boca en clásicos durante la gestión de Riquelme
Racing: tres victorias, ocho empates y siete derrotas
River: cuatro triunfos, cinco igualdades y cinco caídas
Independiente: dos victorias, cinco empates y dos derrotas
San Lorenzo: dos triunfos, dos igualdades y tres partidos perdidos