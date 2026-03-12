12 de marzo de 2026 - 16:09

Otra deuda de la gestión Riquelme: los pésimos números de Boca en los clásicos

Boca no pudo sostener el resultado contra San Lorenzo y profundizó uno de los grandes déficits de la gestión de Riquelme: malos resultados en los clásicos.

Juan Román Riquelme no encuentra el rumbo futboístico de Boca.&nbsp;

 

Los gestos de Juan Román Riquelme, los silbidos de La Bombonera, la desazón de Claudio Úbeda y la bronca de Leandro Paredes fueron apenas algunas de las postales que dejó un nuevo clásico sin triunfo para Boca. También representan una evidencia clara de un déficit que se profundiza en la gestión del ídolo como dirigente y que hoy queda reflejado en las estadísticas: el Xeneize ganó apenas uno de los últimos 11 partidos frente a los denominados “grandes”.

Desde que Riquelme asumió en 2019 —primero como vicepresidente y desde 2024 como presidente—, Boca disputó 48 encuentros contra sus principales rivales, de los cuales solo consiguió imponerse en 11 oportunidades. En el camino también sufrió derrotas de peso, como las eliminaciones en el Apertura y el Clausura frente a Independiente y Racing Club (ambas en condición de local), además de la dura caída ante River en el Monumental que marcó el final del ciclo de Fernando Gago. El balance general es de 11 victorias, 20 empates y 17 derrotas.

Los últimos 11 clásicos de Boca, uno por uno:

  • 1-2 Racing (V)
  • 0-1 River (L)
  • 0-0 Independiente (L)
  • 0-2 Racing (V)
  • 1-2 River (V)
  • 0-1 Independiente (L)
  • 1-1 Racing (L)
  • 2-0 River (L)
  • 0-1 Racing (L)
  • 0-0 Racing (L)
  • 1-1 San Lorenzo (L)

En ese período inmediato, con ocho localías, Boca ganó apenas un partido, empató seis y perdió cuatro, con la última alegría registrada frente a River en el marco del Torneo Clausura 2025. Un dato que expone la dificultad del equipo para imponerse en los compromisos de mayor peso.

En una noche cargada de tensión, La Bombonera expresó nuevamente su reprobación por el presente futbolístico y buena parte del malestar del público apuntó hacia Úbeda. Es que el conjunto de la Ribera sigue sin encontrar respuestas en los encuentros de alta exigencia, especialmente en los clásicos, aunque la tendencia también se repite en otras definiciones importantes.

El historial completo de Boca en clásicos durante la gestión de Riquelme

  • Racing: tres victorias, ocho empates y siete derrotas
  • River: cuatro triunfos, cinco igualdades y cinco caídas
  • Independiente: dos victorias, cinco empates y dos derrotas
  • San Lorenzo: dos triunfos, dos igualdades y tres partidos perdidos
