Otra deuda de la gestión Riquelme: los pésimos números de Boca en los clásicos

Boca no pudo sostener el resultado contra San Lorenzo y profundizó uno de los grandes déficits de la gestión de Riquelme: malos resultados en los clásicos.

Los gestos de Juan Román Riquelme, los silbidos de La Bombonera, la desazón de Claudio Úbeda y la bronca de Leandro Paredes fueron apenas algunas de las postales que dejó un nuevo clásico sin triunfo para Boca. También representan una evidencia clara de un déficit que se profundiza en la gestión del ídolo como dirigente y que hoy queda reflejado en las estadísticas: el Xeneize ganó apenas uno de los últimos 11 partidos frente a los denominados “grandes”.

image El hincha de Boca perdió la paciencia y no tolera más a Claudio Úbeda. Gentileza. De por sí, esos números resultan llamativos para un club que históricamente suele sostener un historial favorable frente a la mayoría de sus rivales directos -con la excepción de San Lorenzo, justamente el equipo al que no pudo sostenerle el resultado este miércoles-. No obstante, el panorama se vuelve aún más preocupante si se toma en cuenta el tramo más reciente.

Los últimos 11 clásicos de Boca, uno por uno: 1-2 Racing (V)

0-1 River (L)

0-0 Independiente (L)

0-2 Racing (V)

1-2 River (V)

0-1 Independiente (L)

1-1 Racing (L)

2-0 River (L)

0-1 Racing (L)

0-0 Racing (L)

1-1 San Lorenzo (L) En ese período inmediato, con ocho localías, Boca ganó apenas un partido, empató seis y perdió cuatro, con la última alegría registrada frente a River en el marco del Torneo Clausura 2025. Un dato que expone la dificultad del equipo para imponerse en los compromisos de mayor peso.