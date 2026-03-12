12 de marzo de 2026 - 17:30

Golf Club Andino: Celeste Cañada y Carlos Riveros, dueños del Vendimia 2026

GOLF. Además, ganaron Sofía Calad, Verónica Vittori, Daniel Fuenzalida, Eduardo Aparicio y Hernán Piva.

Carlos Riveros,dueño del Vendimia 2026 del Goilf Club Andino.&nbsp;

Foto:

Gentileza: Golf Club Andino.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Por Redacción Deportes
Celeste Cañada

En primera categoría de damas, el primer puesto neto quedó en manos de Sofía Calad, quien presentó un acumulado de 66 golpes (4 bajo par); mientras que el segundo puesto fue para Carolina Cañada, con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

El principal puesto de segunda de damas, correspondió a Verónica Vittori, quien completó su recorrido con un neto de 73 golpes, siendo secundada por Norma Ciccarelli, quien ocupó el segundo lugar, con 76 golpes netos.

En primera de caballeros, el ganador fue Daniel Fuenzalida, quien se impuso con un neto de 72 golpes; mientras que el segundo lugar lo ocupó Francisco Parma, con 73 golpes.

En segunda de caballeros, Eduardo Aparicio se quedó con el primer puesto con un neto de 64 golpes (6 bajo par); escoltado por Sebastián Zuñiga, con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

Finalmente, entre los caballeros de tercera categoría, el título fue para Hernán Piva, con una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que Fabián Nironi, fue segundo, con un total de 71 golpes netos.

Todos los resultaods del Vendimia del Golf Club Andino

Mejor gross caballeros: Carlos Riveros, 72.

Mejor gross damas: Celeste Cañada, 75.

Primera damas: 1) Sofía Calad, 66; 2) Carolina Cañada, 69.

Segunda damas: 1) Verónica Vittori, 73; 2) Norma Ciccarelli, 76.

Primera caballeros: 1) Daniel Fuenzalida, 72; 2) Francisco Parma, 73.

Segunda caballeros: 1) Eduardo Aparicio, 64: 2) Sebastián Zuñiga, 69.

Tercera caballeros: 1) Hernán Piva, 70; 2) Fabián Nironi, 71.

