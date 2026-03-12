Golf Club Andino: Celeste Cañada y Carlos Riveros, dueños del Vendimia 2026

Celeste Cañada y Carlos Riveros se quedaron con los principales premios del “Torneo Vendimia”, tradicional competencia que se desarrolla en las instalaciones del Golf Club Andino, cuya 58° edición contó con una sola jornada de 18 hoyos, ya que los siguientes 18 hoyos fueron cancelados a raíz de las inclemencias del tiempo, con una lluvia muy intensa, que imposibilitó disputar la mencionada segunda jornada.

A raiz de lo mencionado, el Comité Organizador, tomó los resultados de la primera jornada para determinar a los ganadores de las distintas categorías, donde Celeste Cañada, con un gross de 75 golpes, y Carlos Riveros, con 72, fueron los ganadores de los premios gross.

Celeste Cañada En primera categoría de damas, el primer puesto neto quedó en manos de Sofía Calad, quien presentó un acumulado de 66 golpes (4 bajo par); mientras que el segundo puesto fue para Carolina Cañada, con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

El principal puesto de segunda de damas, correspondió a Verónica Vittori, quien completó su recorrido con un neto de 73 golpes, siendo secundada por Norma Ciccarelli, quien ocupó el segundo lugar, con 76 golpes netos.

En primera de caballeros, el ganador fue Daniel Fuenzalida, quien se impuso con un neto de 72 golpes; mientras que el segundo lugar lo ocupó Francisco Parma, con 73 golpes.