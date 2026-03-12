Golf Club Andino: Celeste Cañada y Carlos Riveros, dueños del Vendimia 2026

En primera categoría de damas, el primer puesto neto quedó en manos de Sofía Calad, quien presentó un acumulado de 66 golpes (4 bajo par); mientras que el segundo puesto fue para Carolina Cañada, con un neto de 69 golpes (1 bajo par).
El principal puesto de segunda de damas, correspondió a Verónica Vittori, quien completó su recorrido con un neto de 73 golpes, siendo secundada por Norma Ciccarelli, quien ocupó el segundo lugar, con 76 golpes netos.
En primera de caballeros, el ganador fue Daniel Fuenzalida, quien se impuso con un neto de 72 golpes; mientras que el segundo lugar lo ocupó Francisco Parma, con 73 golpes.