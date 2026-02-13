Golf Club Andino dio arranque a la temporada 2026 con grandes ganadores

Los ganadores en el comienzo de la temporada de golf de Mendoza fueron, Ignacio Zeolite, Enrique Figueroa, Sofía Calad y Diego Arenas.

La temporada 2026 de Mendoza se puso en marcha en el Golf Club Andino, donde se inauguró con el primero de las competencias correspondiente a los ya tradicionales Torneos de Verano, el cual se disputó en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.

Lo más destacable fueron los scores logrados por los principales clasificados, ya que nunca se superó el par de la cancha, donde tres categorías fueron dirimidas tras la aplicación del desempate automático; y todo comenzó entre los caballeros encuadrados en primera categoría, donde el triunfo correspondió a Ignacio Zeolite, quien finalizó su recorrido con un neto de 67 golpes (3 bajo par); siendo escoltado por David Currenti, quien totalizó 69 golpes (1 bajo par), para su ronda.

Ignacio Zeolite 1 Ignacio Zeolite finalizó su recorrido con un neto de 67 golpes (3 bajo par); En segunda de caballeros se impuso Enrique Figueroa, título que obtuvo luego de la aplicación del desempate automático (menor hándicap), ya que tanto el ganador como Pablo Uano, presentaron sendas tarjetas con 70 golpes netos.

El primer puesto entre los caballeros senior (jugadores mayores de 55 años de edad), también se determinó bajo el desempate automático, quedando en primer lugar Diego Arenas, relegando al segundo lugar a Germán Segura, ambos totalizaron 70 netos.

Finalmente, entre las damas, quienes compitieron en categoría única, la ganadora resultó Sofía Calad, luego de finalizar su recorrido con 66 golpes netos (4 bajo par); mientras que el segundo puesto correspondió a Perla Agüero, quien también presentó una tarjeta con 66 impactos. Arrancó el año en el Golf Club Andino, con una buena participación de deportistas, y la promesa de un 2026 fructífero para la disciplina.