River juega por la Copa Sudamericana, pero piensa en la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

El Millonario recibe a Red Bull Bragantino en el Monumental. Será este miércoles a las 21.30 horas, en la antesala de la final del Apertura del domingo.

River recibe este miércoles desde las 21.30 horas a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final. Se llevará a cabo en el Estadio Monumental con Gustavo Tejera de árbitro, y la colaboración desde el VAR de Christian Ferreyra.

El Millonario llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que lidera en el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por lo que un triunfo le aseguraría la primera posición y el boleto directo a los octavos de final. Incluso podría quedar primero con una fecha de anticipación en caso de igualar y que Carabobo no le gane a Blooming de Bolivia como visitante.

River - Rosario Central, por la Liga Profesional River - Rosario Central, por la Liga Profesional EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Sin embargo, la proximidad de la disputa de la final del Apertura ante Belgrano en Córdoba obligó a Eduardo Coudet a priorizar Copa o Liga. Sin dudarlo, el DT privilegió el duelo que podría decantar en la vuelta olímpica, por lo que ante los de Brasil pondrá un equipo enteramente suplente.

La principal novedad pasa por la vuelta a la titularidad de Franco Armani, debido a la expulsión que sufrió el portero titular Santiago Beltrán la fecha pasada. Además, también estarán Germán Pezzella, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. Un equipo alternativo, pero plagado de experiencia.