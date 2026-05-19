19 de mayo de 2026 - 21:55

River juega por la Copa Sudamericana, pero piensa en la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

El Millonario recibe a Red Bull Bragantino en el Monumental. Será este miércoles a las 21.30 horas, en la antesala de la final del Apertura del domingo.

River enfrenta a Bragantino por la Copa Sudamericana&nbsp;

River enfrenta a Bragantino por la Copa Sudamericana 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El Millonario llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que lidera en el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por lo que un triunfo le aseguraría la primera posición y el boleto directo a los octavos de final. Incluso podría quedar primero con una fecha de anticipación en caso de igualar y que Carabobo no le gane a Blooming de Bolivia como visitante.

River - Rosario Central, por la Liga Profesional
River - Rosario Central, por la Liga Profesional

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Sin embargo, la proximidad de la disputa de la final del Apertura ante Belgrano en Córdoba obligó a Eduardo Coudet a priorizar Copa o Liga. Sin dudarlo, el DT privilegió el duelo que podría decantar en la vuelta olímpica, por lo que ante los de Brasil pondrá un equipo enteramente suplente.

La principal novedad pasa por la vuelta a la titularidad de Franco Armani, debido a la expulsión que sufrió el portero titular Santiago Beltrán la fecha pasada. Además, también estarán Germán Pezzella, Paulo Díaz, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. Un equipo alternativo, pero plagado de experiencia.

Bragantino, por su parte está en una delicada situación y, obtenga el resultado que obtenga, definirá su clasificación la próxima fecha en un mano a mano contra Carabobo. Sin embargo, necesita la victoria para comenzar a encausar su periplo internacional.

Bragantino - River

Respecto a la formación inicial, se destaca la presencia de el exjugador del Millonario Agustín Sant'Anna, además de su referente de área Isidro Pitta. Se trata de un elenco que le complicó la vida a River en la ida, pero que en los papeles no tiene la jerarquía para imponerse.

Probables formaciones de River - Bragantino:

River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Ian Subiabre, Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

VAR: Christian Ferreyra (Uru)

Hora: 21:30

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de River - Bragantino:

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