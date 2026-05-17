17 de mayo de 2026 - 17:22

Mundial 2026: las lesiones de River complican el panorama de Scaloni

Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno, incluidos en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, sufrieron distintas lesiones durante la victoria de River y son seguidos de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La situación también genera inquietud en la Selección Argentina, ya que Montiel y Moreno integran la prelista elaborada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La situación también genera inquietud en la Selección Argentina, ya que Montiel y Moreno integran la prelista elaborada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El defensor tombino Lucas Arce no logró anticipar al delantero mendocino Mauricio Asenjo, quien definió con un remate cruzado para convertir el único gol del partido y darle la victoria a Los Andes frente al Tomba.

Godoy Cruz hizo el gasto, falló un penal y se quedó sin nada ante Los Andes

Por Redacción Deportes
La enfermería de River crece: Driussi salió entre lágrimas

La enfermería de River crece: Montiel y Moreno salieron lesionados y son duda para la Sudamericana

Por Redacción Deportes

Los tres futbolistas se realizaron estudios médicos inmediatamente después del encuentro y los resultados confirmaron lesiones de consideración. Según trascendió, Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y afrontará cerca de tres semanas de recuperación, mientras que Driussi y Moreno padecen un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, dolencias que los marginarán por aproximadamente un mes.

Bronca, preocupación y polémica en el inicio de River - Rosario Central por la lesión de Driussi
Bronca, preocupación y polémica en el inicio de River - Rosario Central por la lesión de Driussi

Bronca, preocupación y polémica en el inicio de River - Rosario Central por la lesión de Driussi

La situación también genera inquietud en la selección argentina, ya que Montiel y Moreno integran la prelista elaborada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026. En el caso del lateral derecho, el panorama adquiere mayor relevancia porque Nahuel Molina también atraviesa una recuperación muscular, por lo que las variantes en ese sector comienzan a reducirse de cara al debut mundialista ante Argelia.

Montiel había sido titular ante Rosario Central, incluso falló un penal en la primera etapa tras una atajada de Jeremías Ledesma, y fue reemplazado en el entretiempo por Fabricio Bustos debido a la molestia física. Por su parte, Moreno abandonó el campo a los 56 minutos y dejó su lugar al juvenil Lucas Silva.

image
Gonzalo Montiel tambi&eacute;n se fue lesionado en la semifinal del torneo Apertura frente a Rosario Central.

Gonzalo Montiel también se fue lesionado en la semifinal del torneo Apertura frente a Rosario Central.

La infracción y lesió de Driussi

La imagen más impactante de la noche fue la de Sebastián Driussi. El delantero recibió una fuerte infracción de Franco Ibarra apenas comenzado el partido y terminó retirándose en camilla y entre lágrimas. Aunque el diagnóstico final descartó una lesión más grave, el atacante igualmente quedará fuera de la final del Apertura y de los últimos compromisos internacionales del semestre. Driussi había vuelto recientemente tras recuperarse de una molestia muscular sufrida en el Superclásico frente a Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055781677692047413&partner=&hide_thread=false

Luego del partido, Eduardo Coudet expresó su preocupación por la situación física del plantel y destacó la fortaleza grupal del equipo para sobreponerse a las adversidades. El entrenador remarcó el impacto emocional que generan este tipo de lesiones dentro del vestuario y deseó poder recuperar a los futbolistas lo antes posible.

El llanto de Aníbal Moreno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055806429257162768&partner=&hide_thread=false

Con este panorama, River deberá afrontar una agenda determinante con varias ausencias sensibles. Además de la final del Torneo Apertura prevista para el 24 de mayo en Córdoba, el conjunto de Núñez todavía tiene dos compromisos importantes por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tres bajas para la final y lo que viene

El próximo desafío será ante RB Bragantino en el Monumental. Una victoria le permitirá al Millonario asegurarse el primer puesto de su grupo y avanzar directamente a los octavos de final. Posteriormente cerrará su participación en la fase inicial frente a Blooming de Bolivia, también como local, antes del receso por la Copa del Mundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Otamendi se va del Benfica y suena para River.

Nicolás Otamendi se va libre del Benfica: el plan de River para fichar al central de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni se ilusiona con el Mundial 2026 de Lionel Messi

Lionel Scaloni se ilusiona con el Mundial 2026 de Lionel Messi: "Quiero disfrutar del momento"

Lionel Scaloni piensa en el Mundial 2026

Mundial 2026: Scaloni empieza a definir la lista de la Selección Argentina tras el fin de las ligas

El entrenador del seleccionado francés apuesta a las nuevas promesas francesas.

Deschamps apuesta a la renovación: Francia presentó a sus convocados para el Mundial 2026