Mundial 2026: las lesiones de River complican el panorama de Scaloni

River vive horas de alivio por la clasificación a la final del Torneo Apertura , pero también de fuerte preocupación por el estado físico de varios de sus futbolistas . El triunfo 1 a 0 frente a Rosario Central en el Monumental dejó secuelas importantes para el equipo de Eduardo Coudet, que perderá a tres jugadores clave en el tramo decisivo del semestre: Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno .

La enfermería de River crece: Montiel y Moreno salieron lesionados y son duda para la Sudamericana

Godoy Cruz hizo el gasto, falló un penal y se quedó sin nada ante Los Andes

Los tres futbolistas se realizaron estudios médicos inmediatamente después del encuentro y los resultados confirmaron lesiones de consideración. Según trascendió, Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y afrontará cerca de tres semanas de recuperación, mientras que Driussi y Moreno padecen un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, dolencias que los marginarán por aproximadamente un mes.

Bronca, preocupación y polémica en el inicio de River - Rosario Central por la lesión de Driussi

Bronca, preocupación y polémica en el inicio de River - Rosario Central por la lesión de Driussi

La situación también genera inquietud en la selección argentina, ya que Montiel y Moreno integran la prelista elaborada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 . En el caso del lateral derecho, el panorama adquiere mayor relevancia porque Nahuel Molina también atraviesa una recuperación muscular, por lo que las variantes en ese sector comienzan a reducirse de cara al debut mundialista ante Argelia.

Montiel había sido titular ante Rosario Central, incluso falló un penal en la primera etapa tras una atajada de Jeremías Ledesma, y fue reemplazado en el entretiempo por Fabricio Bustos debido a la molestia física . Por su parte, Moreno abandonó el campo a los 56 minutos y dejó su lugar al juvenil Lucas Silva.

image Gonzalo Montiel también se fue lesionado en la semifinal del torneo Apertura frente a Rosario Central. Gentileza.

La infracción y lesió de Driussi

La imagen más impactante de la noche fue la de Sebastián Driussi. El delantero recibió una fuerte infracción de Franco Ibarra apenas comenzado el partido y terminó retirándose en camilla y entre lágrimas. Aunque el diagnóstico final descartó una lesión más grave, el atacante igualmente quedará fuera de la final del Apertura y de los últimos compromisos internacionales del semestre. Driussi había vuelto recientemente tras recuperarse de una molestia muscular sufrida en el Superclásico frente a Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055781677692047413&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A LA REPE: así fue el momento de la lesión de Seba Driussi, luego de la entrada de Ibarra. Para Nicolás Ramírez no fue infracción.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/88yZT0B8Td — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026

Luego del partido, Eduardo Coudet expresó su preocupación por la situación física del plantel y destacó la fortaleza grupal del equipo para sobreponerse a las adversidades. El entrenador remarcó el impacto emocional que generan este tipo de lesiones dentro del vestuario y deseó poder recuperar a los futbolistas lo antes posible.

El llanto de Aníbal Moreno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055806429257162768&partner=&hide_thread=false EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE ANÍBAL MORENO: el mediocampista de River se fue llorando del campo de juego.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dNL2HS4uQ4 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

Con este panorama, River deberá afrontar una agenda determinante con varias ausencias sensibles. Además de la final del Torneo Apertura prevista para el 24 de mayo en Córdoba, el conjunto de Núñez todavía tiene dos compromisos importantes por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tres bajas para la final y lo que viene

El próximo desafío será ante RB Bragantino en el Monumental. Una victoria le permitirá al Millonario asegurarse el primer puesto de su grupo y avanzar directamente a los octavos de final. Posteriormente cerrará su participación en la fase inicial frente a Blooming de Bolivia, también como local, antes del receso por la Copa del Mundo.