Faustino Oro estará en el Mundial de ajedrez en Hong Kong

El ajedrecista porteño Faustino Oro fue confirmado este martes entre los participantes del prestigioso Mundial de Rápidas y Blitz por equipos de la FIDE, que se disputará del 16 al 22 de junio en Hong Kong.

La noticia sobre la presencia del flamante segundo GM más joven de la historia ya se conocía de manera informal, pero quedó oficializada tras la publicación de las listas de equipos y jugadores por parte de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Con apenas 12 años, Oro participará por segundo año seguido y en esta edición integrará el equipo Chess United, que contará además con figuras de primer nivel como Viswanathan Anand, Humpy Koneru y Jorden van Foreest.

En la misma formación también estará el peruano nacionalizado mexicano José Martínez, el número 1 de Latinoamérica, que después de este torneo jugará un duelo contra Oro en Lima.

En el comunicado oficial, la FIDE reconoce a Fausti entre los destacados del equipo y destacó su último logro que lo llevó a ser “el segundo gran maestro más joven de la historia” .

El Mundial

El certamen reunirá a 43 equipos y más de 300 jugadores, con varios de los mejores ajedrecistas del mundo. Entre ellos, estarán Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Alireza Firouzja y Ding Liren, quien volverá a una competencia internacional de elite tras un largo período de inactividad.

La competencia se jugará en el Queen Elizabeth Stadium de Hong Kong y repartirá un premio económico total de 500 mil euros. El torneo rápido tendrá 12 rondas entre el 17 y el 19 de junio, mientras que el blitz se disputará el 20 y 21 con fase de grupos y playoffs.