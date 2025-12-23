23 de diciembre de 2025 - 17:18

Golf Club Andino: el certamen Daniel Romero ya tiene sus dueños

GOLF CLUB ANDINO. Puldain, Murad, Rodríguez y Fuenzalida se quedaron con la 20° edición del Torneo Daniel Romero.

GOLF CLUB ANDINO. Equipo ganador: Pilar Puldain, Daniel Fuenzalida, Luis Rodríguez y Lucas Murad.

GOLF CLUB ANDINO. Equipo ganador: Pilar Puldain, Daniel Fuenzalida, Luis Rodríguez y Lucas Murad.

GOLF CLUB ANDINO. Lucas Murad Mota lució su buen juego para quedarse con el principal puesto, luego de concluir su ronda con un neto de 67 golpes (3 bajo el par). 

Como en todas las ediciones anteriores, esta tradicional competencia contó con los auspicios de Cerutti Deportes, y en esta oportunidad con las adhesiones de Bodegas y Viñedos Imberti Wines, Juan Bisceglia de Wine Hunter, Vinoteca Hotel Princess y Cloro Mendoza.

Cabe destacar que el torneo Daniel Romero, cierre de la temporada 2025, es también llamado “Banderas Locas”, ya que tiene la particularidad de modificar notablemente la posición de las banderas sobre los greenes, lo cual convierte de difícil finalización cada hoyo, transformándose el recorrido del total deleite de los participantes, que en esta edición concurrieron masivamente frente a la desafiante y divertida propuesta del Andino.

El segundo mejor score, de 59 golpes netos (11 bajo par), fue presentado por tres equipos, de manera que se debió recurrir a la aplicación del desempate automático (menor hándicap). En consecuencia, el segundo lugar quedó en manos del equipo integrado por Enrique Figueroa, Verónica Vittori, Corina Ruiz Guiñazú y Juan Riquelme.

En la tercera posición quedaron clasificados Martín Tejada, Felipe López, Diego Montivero y Tomás Quaranta; mientras que en cuarto lugar finalizaron el equipo integrado por las damas Eliana Roscio, Beatriz Giuffrida, Diana Rubio y Bettina Formica.

Golf Club Andino: los 10 mejores clasificado del tradicional certamen Daniel Romero

1) Pilar Puldain, Luis Rodríguez, Lucas Murad y Daniel Fuenzalida, 57 golpes.

2) Enrique Figueroa, Corina Ruiz Guiñazú, Verónica Vittori y Juan Riquelme, 59.

3) Martín Tejada, Felipe López, Diego Montivero y Tomás Quaranta, 59.

4) Eliana Roscio, Diana Rubio, Beatriz Giuffrida y Bettina Formica, 59.

5) Cristina Cañada, Sofía Calad, Federico Cañada y Sergio Vargas, 60.

6) Carlos Riveros, Fabián Díaz, Walter De Pellegrín y Pablo Corvalán, 61

7) Darío Zaitone, Roberto Reta, Jaime Méndez y Jerónimo Gil Di Paola, 61.

8) Edgardo Giammarini, Rodolfo Sánchez, Félix Olmos y Lito Romero, 61.

9) Gladys Vidal, Carlos Calad, Eduardo Aparicio y Alberto Waisman, 61.

10) Sergio Sánchez, Julio Camsen, Gastón Blanc y Gabriel Cabrerizo, 62.

