Golf Club Andino: el certamen Daniel Romero ya tiene sus dueños

Como en todas las ediciones anteriores, esta tradicional competencia contó con los auspicios de Cerutti Deportes, y en esta oportunidad con las adhesiones de Bodegas y Viñedos Imberti Wines, Juan Bisceglia de Wine Hunter, Vinoteca Hotel Princess y Cloro Mendoza.

Cabe destacar que el torneo Daniel Romero, cierre de la temporada 2025, es también llamado “Banderas Locas”, ya que tiene la particularidad de modificar notablemente la posición de las banderas sobre los greenes, lo cual convierte de difícil finalización cada hoyo, transformándose el recorrido del total deleite de los participantes, que en esta edición concurrieron masivamente frente a la desafiante y divertida propuesta del Andino.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 08.06.49 En ese sentido, fueron pocos los cuartetos que mejor interpretaron y resolvieron estas dificultades, logrando alcanzar scores realmente notables. Fue una paridad absoluta entre los equipos que ocuparon los primeros puestos.

El equipo ganador, que fue integrado por Pilar Puldain, Lucas Murad, Luis Rodríguez y Daniel Fuenzalida, se complementaron muy bien, donde Murad y Fuenzalida sobresalieron con sus tiros largos, lo cual facilitó en gran medida a Puldain y Rodríguez con el juego corto, mientras que los cuatro integrantes estuvieron muy precisos en la definición de cada hoyo con certeros putts, finalizando el recorrido con un neto de 57 golpes (13 bajo par de cancha).

El segundo mejor score, de 59 golpes netos (11 bajo par), fue presentado por tres equipos, de manera que se debió recurrir a la aplicación del desempate automático (menor hándicap). En consecuencia, el segundo lugar quedó en manos del equipo integrado por Enrique Figueroa, Verónica Vittori, Corina Ruiz Guiñazú y Juan Riquelme. En la tercera posición quedaron clasificados Martín Tejada, Felipe López, Diego Montivero y Tomás Quaranta; mientras que en cuarto lugar finalizaron el equipo integrado por las damas Eliana Roscio, Beatriz Giuffrida, Diana Rubio y Bettina Formica. Golf Club Andino: los 10 mejores clasificado del tradicional certamen Daniel Romero 1) Pilar Puldain, Luis Rodríguez, Lucas Murad y Daniel Fuenzalida, 57 golpes. 2) Enrique Figueroa, Corina Ruiz Guiñazú, Verónica Vittori y Juan Riquelme, 59. 3) Martín Tejada, Felipe López, Diego Montivero y Tomás Quaranta, 59. 4) Eliana Roscio, Diana Rubio, Beatriz Giuffrida y Bettina Formica, 59. 5) Cristina Cañada, Sofía Calad, Federico Cañada y Sergio Vargas, 60. 6) Carlos Riveros, Fabián Díaz, Walter De Pellegrín y Pablo Corvalán, 61 7) Darío Zaitone, Roberto Reta, Jaime Méndez y Jerónimo Gil Di Paola, 61. 8) Edgardo Giammarini, Rodolfo Sánchez, Félix Olmos y Lito Romero, 61. 9) Gladys Vidal, Carlos Calad, Eduardo Aparicio y Alberto Waisman, 61. 10) Sergio Sánchez, Julio Camsen, Gastón Blanc y Gabriel Cabrerizo, 62.