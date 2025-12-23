Golf Club Andino: el certamen Daniel Romero ya tiene sus dueños

Como en todas las ediciones anteriores, esta tradicional competencia contó con los auspicios de Cerutti Deportes, y en esta oportunidad con las adhesiones de Bodegas y Viñedos Imberti Wines, Juan Bisceglia de Wine Hunter, Vinoteca Hotel Princess y Cloro Mendoza.
Cabe destacar que el torneo Daniel Romero, cierre de la temporada 2025, es también llamado “Banderas Locas”, ya que tiene la particularidad de modificar notablemente la posición de las banderas sobre los greenes, lo cual convierte de difícil finalización cada hoyo, transformándose el recorrido del total deleite de los participantes, que en esta edición concurrieron masivamente frente a la desafiante y divertida propuesta del Andino.
El segundo mejor score, de 59 golpes netos (11 bajo par), fue presentado por tres equipos, de manera que se debió recurrir a la aplicación del desempate automático (menor hándicap). En consecuencia, el segundo lugar quedó en manos del equipo integrado por Enrique Figueroa, Verónica Vittori, Corina Ruiz Guiñazú y Juan Riquelme.