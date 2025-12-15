Golf Club Andino: Riveros y González ganaron el tradicional certamen "Vinoteca Hotel Princess"

En los tramos finales de la temporada 2025, se disputó en el Golf Club Andino el torneo “Vinoteca Hotel Princess”, competencia que se desarrolló bajo la modalidad de medal play, sobre la distancia de 18 hoyos.

Ni las altas temperaturas frenaron el ímpetu de la numerosa cantidad de participantes de esta propuesta de la dirigencia de la entidad señera del golf en la provincia, donde los protagonistas desplegaron lo mejor de sus juegos, durante una jornada con una temperatura elevada, pero que no fue impedimento para conseguir los muy buenos scores, en general.

WhatsApp Image 2025-12-14 at 15.32.42 Silvina González con sus 58 golpes netos (12 bajo el par), no sólo se quedó con el primer puesto, sino que logró realizar el score más bajo del torneo. Gentileza. Como viene ocurriendo en los últimos torneos, se incorporó el premio de mejor scratch, donde se compite en forma mixta, reservado para todas las categorías, cuyo principal premio recayó en el jugador Carlos Riveros, quien presentó un resultado gross de 73 golpes.

Por el lado de la primera de caballeros, el primer puesto fue ocupado por David Currenti, quien finalizó su recorrido con un neto de 70 golpes; siendo escoltado por Jerónimo Gil Di Paola, quien totalizó un neto de 74 golpes.

El primer puesto entre los caballeros de segunda categoría, fue para Gustavo Lozano, tras completar su ronda con un neto de 70 golpes, mientras que en segundo lugar finalizó Gustavo Rodríguez, con un neto de 72 golpes.

Germán Segura, con sus 70 golpes netos, fue el ganador entre los jugadores de la categoría senior (para mayores de 55 años de edad); mientras que el segundo puesto correspondió a Armando Ovando, con una tarjeta de 73 golpes. Finalmente, entre las damas, que compitieron en categoría única, Silvina González, que con sus 58 golpes netos (12 bajo el par), no sólo se quedó con el primer puesto, sino que logró realizar el score más bajo del torneo. Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo “Vinoteca Hotel Princess” Scratch mixto: 1) Carlos Riveros, 73. Caballeros +5 a 20: 1) David Currenti, 70; 2) Jerónimo Gil Di Paola, 74. Caballeros 20.1 a 54: 1) Gustavo Lozano, 70; 2) Gustavo Rodríguez, 72. Caballeros senior: 1) Germán Segura, 70; 2) Armando Ovando, 73. Damas +5 a 54: 1) Silvina González, 58; 2) Nancy Alonso, 70.