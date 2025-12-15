15 de diciembre de 2025 - 17:59

Golf Club Andino: Riveros y González ganaron el tradicional certamen "Vinoteca Hotel Princess"

GOLF CLUB ANDINO. También triunfaron David Currenti, Gustavo Lozano y Germán Segura en el Torneo "Vinoteca Hotel Princess"

GOLF CLUB ANDINO. Carlos Riveros, quien presentó un resultado gross de 73 golpes.

GOLF CLUB ANDINO. Carlos Riveros, quien presentó un resultado gross de 73 golpes.

Foto:

Gentilez: Golf Club Andino.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

GOLF CLUB ANDINO. Carlos Riveros superó las distintas etapas, hasta llegar a la final junto a Ariel Bevegno, quienes protagonizaron un muy buen match.

Golf Club Andino: Cristina Cañada y Carlos Riveros, los campeones 2025

Por Gustavo Villarroel
GOLF CLUB ANDINO. Todos los ganadores extraoficiales, junto a organizadores y autoridades del evento. 

Golf Club Andino: la pareja Pérez Polo-Rodríguez ganó en el parque el certamen "Inmobiliaria Pilar Puldain"

Por Gustavo Villarroel

Ni las altas temperaturas frenaron el ímpetu de la numerosa cantidad de participantes de esta propuesta de la dirigencia de la entidad señera del golf en la provincia, donde los protagonistas desplegaron lo mejor de sus juegos, durante una jornada con una temperatura elevada, pero que no fue impedimento para conseguir los muy buenos scores, en general.

WhatsApp Image 2025-12-14 at 15.32.42
Silvina González con sus 58 golpes netos (12 bajo el par), no sólo se quedó con el primer puesto, sino que logró realizar el score más bajo del torneo.

Silvina González con sus 58 golpes netos (12 bajo el par), no sólo se quedó con el primer puesto, sino que logró realizar el score más bajo del torneo.

Como viene ocurriendo en los últimos torneos, se incorporó el premio de mejor scratch, donde se compite en forma mixta, reservado para todas las categorías, cuyo principal premio recayó en el jugador Carlos Riveros, quien presentó un resultado gross de 73 golpes.

Por el lado de la primera de caballeros, el primer puesto fue ocupado por David Currenti, quien finalizó su recorrido con un neto de 70 golpes; siendo escoltado por Jerónimo Gil Di Paola, quien totalizó un neto de 74 golpes.

El primer puesto entre los caballeros de segunda categoría, fue para Gustavo Lozano, tras completar su ronda con un neto de 70 golpes, mientras que en segundo lugar finalizó Gustavo Rodríguez, con un neto de 72 golpes.

Germán Segura, con sus 70 golpes netos, fue el ganador entre los jugadores de la categoría senior (para mayores de 55 años de edad); mientras que el segundo puesto correspondió a Armando Ovando, con una tarjeta de 73 golpes.

Finalmente, entre las damas, que compitieron en categoría única, Silvina González, que con sus 58 golpes netos (12 bajo el par), no sólo se quedó con el primer puesto, sino que logró realizar el score más bajo del torneo.

Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo “Vinoteca Hotel Princess”

Scratch mixto: 1) Carlos Riveros, 73.

Caballeros +5 a 20: 1) David Currenti, 70; 2) Jerónimo Gil Di Paola, 74.

Caballeros 20.1 a 54: 1) Gustavo Lozano, 70; 2) Gustavo Rodríguez, 72.

Caballeros senior: 1) Germán Segura, 70; 2) Armando Ovando, 73.

Damas +5 a 54: 1) Silvina González, 58; 2) Nancy Alonso, 70.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

GOLF CLUB ANDINO. Lucas Murad Mota lució su buen juego para quedarse con el principal puesto, luego de concluir su ronda con un neto de 67 golpes (3 bajo el par). 

Golf Club Andino: triunfos de Murad y Agüero en el Torneo Social que se disputó en el parque

Por Gustavo Villarroel
Leandro Paredes, líder absoluto de Boca Juniors. Único equipo argentino, cabeza de serie, en el sorteo de la Copa Libertadores 2026. 

Boca, el único equipo argentino, cabeza de serie para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Deportes
NBA. De otra galaxia: Stephen Curry rompió una marca histórica de Michael Jordan. 

Video: Stephen Curry rompió una marca histórica de Michael Jordan en la NBA

Por Redacción Deportes
El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura). 

Trofeo de Campeones: se confirmó sede, día y hora de la gran final entre Platense y Estudiantes de La Plata

Por Redacción Deportes