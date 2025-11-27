Golf Club Andino: la pareja Pérez Polo-Rodríguez ganó en el parque el certamen "Inmobiliaria Pilar Puldain"

En horas muy tempranas se inició la actividad, donde los participantes desplegaron lo mejor de sus juegos, durante una jornada con una temperatura espléndida para la práctica del deporte al aire libre.
Cabe destacar que en un acto risueño, la organización decidió, a modo de incentivo, premiar a las dos parejas que realizaron los scores más abultados, donde figuraron las parejas integradas por Nancy Alonso-Oscar Sar Sar, con 184 golpes y por Ulises Chariff-Marcelo Pagliara, con 182 golpes, parejas distinguidas por el premio “Perro”.
A la finalización de la competencia, autoridades del Golf Andino, junto a representantes de la firma auspiciante, ofrecieron un ágape a todos los participantes, ocasión donde se realizó la tradicional entrega de premios, a todos los ganadores, además de efectuar gran cantidad de sorteos entre los presentes.
Golf Club Andino: los resultados del Torneo “Inmobiliaria Pilar Puldain”,