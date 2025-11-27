Golf Club Andino: la pareja Pérez Polo-Rodríguez ganó en el parque el certamen "Inmobiliaria Pilar Puldain"

En horas muy tempranas se inició la actividad, donde los participantes desplegaron lo mejor de sus juegos, durante una jornada con una temperatura espléndida para la práctica del deporte al aire libre.

Lo señalado fue un gran incentivo para los protagonistas, donde los mayores exponentes fueron los integrantes del binomio Lorenzo Pérez Polo y Gustavo Rodríguez, pareja más tarde ganadora del certamen.

También jugaron los extraoficiales (jugadores en pleno aprendizaje), que lo hicieron en equipos, ocupando el primer puesto el integrado por Mauro Abrego, Agustín Piscopo y Martín Bonetto.

En las destrezas, el approach fue ganado por Bettina Formica entre las damas, y Marcelo Gil en caballeros.

Cabe destacar que en un acto risueño, la organización decidió, a modo de incentivo, premiar a las dos parejas que realizaron los scores más abultados, donde figuraron las parejas integradas por Nancy Alonso-Oscar Sar Sar, con 184 golpes y por Ulises Chariff-Marcelo Pagliara, con 182 golpes, parejas distinguidas por el premio “Perro”.

A la finalización de la competencia, autoridades del Golf Andino, junto a representantes de la firma auspiciante, ofrecieron un ágape a todos los participantes, ocasión donde se realizó la tradicional entrega de premios, a todos los ganadores, además de efectuar gran cantidad de sorteos entre los presentes.

Categoría única: 1) Lorenzo Pérez Polo-Gustavo Rodríguez, 139; 2) Sofía Calad-Carolina Cañada, 140; 3) Marcelo Gil-Héctor Uano, 140.

Extraoficiales: 1) Mauro Abrego-Agustín Piscopo-Martín Bonetto, 44.

Approach Caballeros: Marcelo Gil.

Approach Damas: Bettina Formica.