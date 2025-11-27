27 de noviembre de 2025 - 17:54

Golf Club Andino: la pareja Pérez Polo-Rodríguez ganó en el parque el certamen "Inmobiliaria Pilar Puldain"

GOLF CLUB ANDINO. Muy buenos scores se registraron durante el torneo. Conocé todos los ganadores del Torneo Inmobiliaria Pilar Puldain.

GOLF CLUB ANDINO. Todos los ganadores extraoficiales, junto a organizadores y autoridades del evento. 

Por Gustavo Villarroel

Fabián Díaz con su tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par), se quedó con el primer puesto entre los caballeros de primera categoría. 

GOLF CLUB ANDINO. en la principal categoría de caballeros, sobresalió el primer puesto logrado por Carlos Riveros, quien triunfó con un score neto de 69 golpes (1 bajo par). 

En horas muy tempranas se inició la actividad, donde los participantes desplegaron lo mejor de sus juegos, durante una jornada con una temperatura espléndida para la práctica del deporte al aire libre.

GOLF CLUB ANDINO. Los mayores exponentes fueron los integrantes del binomio Lorenzo Pérez Polo y Gustavo Rodríguez, pareja más tarde ganadora del certamen.

Sin dudas que ambos conformaron una pareja que se complementó muy bien, jugando en muy buen nivel, donde Pérez Polo finalizó su recorrido con un neto de 73 golpes, mientras que Gustavo Rodríguez terminó su ronda con 66 golpes netos (4 bajo par), logrando además, el score más bajo del torneo, por lo que entre ambos sumaron los 139 netos para ser los ganadores del torneo. El segundo puesto fue compartido por las parejas integradas por Carolina Cañada-Sofía Calad y Marcelo Gil-Héctor Uano.

También jugaron los extraoficiales (jugadores en pleno aprendizaje), que lo hicieron en equipos, ocupando el primer puesto el integrado por Mauro Abrego, Agustín Piscopo y Martín Bonetto.

En las destrezas, el approach fue ganado por Bettina Formica entre las damas, y Marcelo Gil en caballeros.

Cabe destacar que en un acto risueño, la organización decidió, a modo de incentivo, premiar a las dos parejas que realizaron los scores más abultados, donde figuraron las parejas integradas por Nancy Alonso-Oscar Sar Sar, con 184 golpes y por Ulises Chariff-Marcelo Pagliara, con 182 golpes, parejas distinguidas por el premio “Perro”.

A la finalización de la competencia, autoridades del Golf Andino, junto a representantes de la firma auspiciante, ofrecieron un ágape a todos los participantes, ocasión donde se realizó la tradicional entrega de premios, a todos los ganadores, además de efectuar gran cantidad de sorteos entre los presentes.

Golf Club Andino: los resultados del Torneo “Inmobiliaria Pilar Puldain”,

Categoría única: 1) Lorenzo Pérez Polo-Gustavo Rodríguez, 139; 2) Sofía Calad-Carolina Cañada, 140; 3) Marcelo Gil-Héctor Uano, 140.

Extraoficiales: 1) Mauro Abrego-Agustín Piscopo-Martín Bonetto, 44.

Approach Caballeros: Marcelo Gil.

Approach Damas: Bettina Formica.

