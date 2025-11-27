Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo: video de la agresión

La cronista Duda Dalponte, del reconocido medio Globo, relató el momento de agresión que vivió en el aeropuerto mientras los hinchas del Mengão despedían al equipo. Flamengo jugará la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú.

Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo.

Una cobertura deportiva en Brasil terminó en un momento de violencia, donde una periodista fue la víctima. Duda Dalponte, del medio Globo, fue agredida mientras transmitía en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Galeão, donde hinchas de Flamengo despedían al equipo rumbo a Lima, Perú, para la final de la Copa Libertadores de América.

Durante la transmisión del programa “o Hoje”, las cámaras registraron cómo Dalponte sufrió tres tirones de pelo consecutivos por parte de personas que la rodeaban mientras entrevistaba a los hinchas del Mengão. En su declaración, contó que al principio creyó que podía haber sido algo accidental, pero la repetición le confirmó que se trataba de un acto intencional.

Embed O caso da Duda Dalponte é mais que um puxão de cabelo, é um alerta de como a misoginia segue viva e violenta.



A repórter estava trabalhando, ao vivo, e mesmo assim foi atacada, e ainda teve gente dizendo que ela “mereceu”.



É assim que a violência contra mulheres continua… pic.twitter.com/j9cXDRxs99 — Beta Bastos (@roberta_bastoss) November 27, 2025 La periodista también aclaró que es frecuente encontrarse con empujones o desorden cuando se trabaja entre multitudes, pero remarcó que hay límites claros que se deben respetar. “Me han tirado bebidas, me han tirado pintura, me han quitado los auriculares sin querer, y todo eso es parte del juego”, explicó.

“Pero hay cosas que no son bromas, que no son solo emoción. Hay cosas que son agresión, y lo que pasó hoy fue agresión. Es una situación lamentable; me entristeció mucho haber vivido esto y que siga sucediendo”, afirmó Dalponte a Globo.

No se identificó agresores Dalponte dejó además un mensaje dirigido a quienes suelen hostigar a trabajadores de prensa en estas situaciones, especialmente a mujeres. “Espero que esto no vuelva a ocurrir, que sirva de lección. Para que quienes faltan al respeto a los periodistas de alguna manera se den cuenta”, sumó.

“Pero el objetivo principal de este video es decir que estoy bien, que disfruto mucho haciendo esto, estando en la calle, mostrando las celebraciones de la afición, y que seguiré haciéndolo”, manifestó Dalponte a Globo. Por ahora, no se identificó al agresor ni se informó si se inició alguna acción formal tras el episodio ocurrido en la despedida del equipo brasileño. Embed A repórter Duda Dalponte, do Esporte da Globo, se manifestou publicamente após ser agredida por torcedores do Flamengo no embarque da equipe para a final da Libertadores, na terça-feira. A jornalista teve o cabelo puxado por três vezes enquanto fazia uma entrada ao vivo para o… pic.twitter.com/qYz5yGzafw — ge (@geglobo) November 27, 2025