27 de noviembre de 2025 - 18:31

Salió el fallo del round AFA vs. Estudiantes: 6 meses para Juan Sebastián Verón y dos fechas a los jugadores

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para los futbolistas del Pincha luego de lo acontecido en los octavos de final.

Fallo a Estudiantes por el Pasillo Gate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026.&nbsp;

Fallo a Estudiantes por el Pasillo Gate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia desafía las críticas tras el escándalo con Estudiantes y Rosario Central: "Cara a cara"

Por Cristian Reta
Yael Falcón Pérez, Arbitro de AFA.

La AFA designó a los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Por Redacción Deportes
image
Fallo a Estudiantes por el pasillogate: seis meses a Ver&oacute;n y dos fechas a los jugadores en 2026.&nbsp;

Fallo a Estudiantes por el pasillogate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026.

La resolución del Tribunal de Disciplina

1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.

4º) IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rodrigo De Paul junto a Chiqui Tapia

"Rodepau": la lista de 42 empresas usadas por la financiera ligada a "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recibió el Alumni de Platino.

Pese a las críticas, Chiqui Tapia afirmó que seguirá "muchos años más" al frente de la AFA

Por Redacción Deportes
La Liga Mendocina respaldó a Pablo Toviggino

"Toviggino no está solo": fuerte comunicado de la Liga Mendocina de Fútbol

Por Redacción Deportes
El financista de Chiqui Tapia, denunciado ante la Justicia

La denuncia del Gobierno contra el financista de Claudio "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

Por Redacción Política