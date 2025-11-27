Salió el fallo del round AFA vs. Estudiantes: 6 meses para Juan Sebastián Verón y dos fechas a los jugadores

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para los futbolistas del Pincha luego de lo acontecido en los octavos de final.

Fallo a Estudiantes por el Pasillo Gate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026.

image Fallo a Estudiantes por el pasillogate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026. Gentileza. La resolución del Tribunal de Disciplina 1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.