Batacazo de Estudiantes de La Plata: eliminó a Rosario Central y está en cuartos

Que el Canalla haya intentado ser eléctrico, veloz y lanzado en ataque le sirvió más al Pincha. La visita apostó a dejar subir a su rival para intentar recuperar, y trató de explotar los espacios vacíos que quedaban disponibles en el fondo.

Esta búsqueda le costó, teniendo en cuenta que no contó con demasiadas chances de peligro durante el primer tiempo. Apenas avisó con un remate defectuoso de Palacios tras el mal pase de Navarro en una salida, y el disparo de Farías desde lejos.

Sin embargo, el León tuvo efectividad, ya que pudo ponerse en ventaja en la segunda llegada seria. Fue con la conducción del mencionado Palacios, y el tiro de Edwuin Cetré que se coló en el palo más lejano de Broun.

Por su parte, el dueño de casa dependió de la jerarquía individual de Ángel Di María. La pegada del once fue clave para soñar con el gol de pelota parada . Primero con un centro que Sandez alcanzó a tocar ante la rápida y efectiva salida de Muslera, y luego con el intento directo al arco que pegó en el palo.

¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!

Para el complemento, el plan de la Academia fue acumular hombres en los metros finales, soñando con el desequilibrio de Di María y la capacidad goleadora de Alejo Véliz (luego sumó a Copetti como doble nueve). Jugó gran parte del complemento con la posesión del balón en campo contrario, pero le faltó picante y se diluyó en decisiones equivocadas.

El Pincha entendió que debía cuidar la ventaja y trató de no regalar espacios en el fondo, redoblando esfuerzos para capear el temporal al que fue sometido. En cuanto a lo ofensivo, se encontró con espacios cuando pudo recuperar la pelota. Por ejemplo, a los 5’, cuando Facundo Farías se filtró entre varios rivales y quedó mano a mano con Jorge Broun para luego perder el duelo.

¡¡LOVERA SE PERDIÓ EL EMPATE EN EL FINAL!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

La recta final potenció el nerviosismo del público de Central, que contagió al equipo de Holan. Los centros llovieron desde todos los sectores, y los disparos desde afuera del área comenzaron a ser una verdadera tentación. La expulsión de Amondarain y el cabezazo en el palo de Véliz profundizaron la infructuosa búsqueda.

Triunfazo de Estudiantes, eliminando al mejor equipo de la Tabla Anual y uno de los grandes candidatos al título. A pesar de llegar con muchas dudas a los playoffs, el León se fortaleció y se metió en los cuartos de final del Clausura.

Formaciones de Rosario Central – Estudiantes de La Plata:

Rosario Central (0): Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Tomás O'Connor, Gaspar Duarte, Ángel Di María; Jaminton Campaz, Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes (1): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Cristian Medina, Mikel Amondarain; Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Hernán Mastrángelo

Goles: PT: 30' Edwuin Cetré (E)

Cambios: ST: 14' F. Rodríguez por Núñez (E), 19' L. Alario por Farías (E), 23' G. Cantizano por O'Connor (RC), 23' F. Ibarra por Duarte (RC), 23' M. Lovera por Campaz (RC), 25' A. Castro por Piovi (E), 25' G. Benedetti por Palacios (E), 25' J. Tobio Burgos por Cetré (E), 31' E. Copetti por Navarro (RC)

Incidencias: ST: 45' Expulsado Mikel Amondarain por doble amarilla (E)

