La exigencia de la AFA que incomoda a Estudiantes y desata la polémica tras el título de Rosario Central
La Liga Profesional ordenó que el plantel del Pincha haga un pasillo de campeón al Canalla el domingo 23 de noviembre. La medida desató un nuevo capítulo en la pelea pública entre la AFA y Juan Sebastián Verón.
Tendrán que hacer pasillo: polémica por el pedido de AFA a Estudiantes de La Plata que enfureció a Verón.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez visitará a Central el domingo 23 de noviembre, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. Según un documento difundido por la Liga Profesional de Fútbol, los futbolistas de Estudiantes deberán realizarle un pasillo de campeón al conjunto rosarino antes del inicio del encuentro.
AFA vs Estudiantes: Pablo Toviggino apuntó duro contra Verón
El anuncio fue amplificado por Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, quien publicó en redes sociales: “¡Que 2026 te/nos espera! Cuídate mucho, Boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento, que establece el ente rector, la Asociación del Futbol Argentino. En fin”. Junto al mensaje compartió el escrito oficial donde se detalla la obligación del pasillo.
La disputa entre la AFA y Estudiantes se remonta a episodios anteriores, pero volvió a encenderse tras la consagración del equipo dirigido por Ángel Di María. Desde La Plata aseguraron que no hubo votación alguna en la reunión donde se definió el reconocimiento al Canalla. En su comunicado, el club publicó: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.
La respuesta de Toviggino fue inmediata. Sin mencionar nombres propios, dirigió su mensaje a la conducción encabezada porJuan Sebastián Verón: “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin…”.
Estudiantes de La Plata se medirá ante Rosario Central
El cruce, que incluyó acusaciones de “terrorismo”, “desestabilización” y un abierto desafío a la dirigencia de Estudiantes, volvió a tensar la relación en un momento clave del calendario, ya que el domingo se enfrentarán los de La Plata contra Rosario Central en Arroyito.
En este duelo que se llevará a cabo a las 17:30, el gesto protocolar exigido por la Liga promete sumar un condimento más al conflicto dirigencial del fútbol argentino.