La exigencia de la AFA que incomoda a Estudiantes y desata la polémica tras el título de Rosario Central

La Liga Profesional ordenó que el plantel del Pincha haga un pasillo de campeón al Canalla el domingo 23 de noviembre. La medida desató un nuevo capítulo en la pelea pública entre la AFA y Juan Sebastián Verón.

Tendrán que hacer pasillo: polémica por el pedido de AFA a Estudiantes de La Plata que enfureció a Verón.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) profundizó su enfrentamiento con Estudiantes de La Plata luego de oficializar a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 por su primer puesto en la Tabla Anual. Tras la controversia que generó esa determinación, un dirigente de peso volvió a apuntar contra el Pincha y reveló la nueva exigencia para el club platense.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez visitará a Central el domingo 23 de noviembre, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. Según un documento difundido por la Liga Profesional de Fútbol, los futbolistas de Estudiantes deberán realizarle un pasillo de campeón al conjunto rosarino antes del inicio del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1991554989085323268&partner=&hide_thread=false Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025 AFA vs Estudiantes: Pablo Toviggino apuntó duro contra Verón El anuncio fue amplificado por Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, quien publicó en redes sociales: “¡Que 2026 te/nos espera! Cuídate mucho, Boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento, que establece el ente rector, la Asociación del Futbol Argentino. En fin”. Junto al mensaje compartió el escrito oficial donde se detalla la obligación del pasillo.

image La disputa entre la AFA y Estudiantes se remonta a episodios anteriores, pero volvió a encenderse tras la consagración del equipo dirigido por Ángel Di María. Desde La Plata aseguraron que no hubo votación alguna en la reunión donde se definió el reconocimiento al Canalla. En su comunicado, el club publicó: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

La respuesta de Toviggino fue inmediata. Sin mencionar nombres propios, dirigió su mensaje a la conducción encabezada por Juan Sebastián Verón: “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin…”.