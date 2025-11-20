20 de noviembre de 2025 - 14:22

Rosario Central campeón del fútbol argentino: así fue como Ángel Di María logró su primer título como Canalla

La AFA suprimió la Supercopa Internacional y decretó que el elenco rosarino sea reconocido como campeón por haber liderado la Tabla Anual.

Rosario Central salió campeón del fútbol argentino

Rosario Central salió campeón del fútbol argentino

Foto:

Por Cristian Reta

Ángel Di María ya puede decir que obtuvo su primera consagración desde su retorno al fútbol argentino. Rosario Central fue reconocido oficialmente como campeón de la Liga Profesional 2025 gracias a una modificación decidida por la AFA, que determinó que el líder de la Tabla Anual sería considerado vencedor del certamen.

Leé además

Gimnasia y Esgrima tendrá una baja sensible para la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
Mundial 2026

Repechajes del Mundial 2026: se definieron los cruces para conocer a las 6 selecciones restantes

Por Cristian Reta

La medida, inesperada y adoptada con la temporada en pleno desarrollo, desató controversias en todo el ambiente del fútbol. Sin embargo, significó para el club de Arroyito la obtención de su decimotercera estrella oficial.

Embed

Rosario Central, campeón del fútbol argentino

La premiación se realizó este jueves en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol, ubicadas en Puerto Madero. Allí estuvieron presentes Di María, Jorge “Fatura” Broun, el presidente Gonzalo Belloso y su esposa Carolina Cristinziano. La ceremonia simbolizó la validación formal de un título que se definió fuera de la cancha.

Por otra parte, el reconocimiento también trajo consecuencias directas: la eliminación de la Supercopa Internacional, torneo al que Central se había clasificado por ser el equipo con más puntos acumulados en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1991554989085323268?s=20&partner=&hide_thread=false

Recordemos que, hasta la decisión de la AFA, el equipo dirigido por Ariel Holan aguardaba por el ganador del Trofeo de Campeones -la final entre los campeones del Apertura (Platense) y el del Clausura- para disputar la Supercopa Internacional. Esa instancia podía representar una nueva posibilidad de sumar un título. Pero con la modificación, la coronación llegó de manera directa. El reglamento redefinió el escenario y la estrella quedó automáticamente en manos del conjunto rosarino.

Ariel Holan: “Agradezco a Tapia y a Toviggino”

En la entrega, el entrenador de Rosario Central expresó su satisfacción por el reconocimiento institucional: “Hicimos un gran torneo. Agradezco a (Claudio) Tapia, (Pablo) Toviggino y a todos los presidentes por el reconocimiento”, señaló Holan, quien destacó el rendimiento de su equipo durante todo el año.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Copa Davis: Argentina vs Alemania
En Vivo

Copa Davis 2025: Argentina ganó el primer punto contra Alemania

Por Redacción Deportes
LIGA PROFESIONAL. Rosario Central se consagró campeón de la Liga Profesional 2025. 

Rosario Central campeón: qué pasa con la clasificación a las copas tras el nuevo título del Canalla

Por Redacción Deportes
Otro disparate de AFA. Títulos por doquier. Insólito. 

AFA: los ocho títulos anuales que reparte ahora el fútbol argentino

Por Gustavo Villarroel
El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, recuperó la libertad después de cuatro años.

Tras 4 años en la cárcel, Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa, recibió domiciliaria y volvió a su finca

Por Enrique Pfaab