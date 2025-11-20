Rosario Central campeón del fútbol argentino: así fue como Ángel Di María logró su primer título como Canalla

La AFA suprimió la Supercopa Internacional y decretó que el elenco rosarino sea reconocido como campeón por haber liderado la Tabla Anual.

Ángel Di María ya puede decir que obtuvo su primera consagración desde su retorno al fútbol argentino. Rosario Central fue reconocido oficialmente como campeón de la Liga Profesional 2025 gracias a una modificación decidida por la AFA, que determinó que el líder de la Tabla Anual sería considerado vencedor del certamen.

La medida, inesperada y adoptada con la temporada en pleno desarrollo, desató controversias en todo el ambiente del fútbol. Sin embargo, significó para el club de Arroyito la obtención de su decimotercera estrella oficial.

Rosario Central, campeón del fútbol argentino La premiación se realizó este jueves en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol, ubicadas en Puerto Madero. Allí estuvieron presentes Di María, Jorge "Fatura" Broun, el presidente Gonzalo Belloso y su esposa Carolina Cristinziano. La ceremonia simbolizó la validación formal de un título que se definió fuera de la cancha.

Por otra parte, el reconocimiento también trajo consecuencias directas: la eliminación de la Supercopa Internacional, torneo al que Central se había clasificado por ser el equipo con más puntos acumulados en 2025.

Rosario Central campeón de Liga 2025

En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de "Campeón de Liga" al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025 Recordemos que, hasta la decisión de la AFA, el equipo dirigido por Ariel Holan aguardaba por el ganador del Trofeo de Campeones -la final entre los campeones del Apertura (Platense) y el del Clausura- para disputar la Supercopa Internacional. Esa instancia podía representar una nueva posibilidad de sumar un título. Pero con la modificación, la coronación llegó de manera directa. El reglamento redefinió el escenario y la estrella quedó automáticamente en manos del conjunto rosarino.