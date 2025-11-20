Repechajes del Mundial 2026: se definieron los cruces para conocer a las 6 selecciones restantes

La FIFA llevó a cabo el sorteo del repechaje del resto del mundo y de UEFA, que entregan boleto para sumarse a los 42 países clasificados al Mundial 2026.

El Mundial 2026 se encuentra en proceso de definición de los últimos seis lugares y este jueves se sortearon los cruces para los diversos repechajes que habrá en las fechas FIFA del mes de marzo del próximo año. Se trata del Repechaje Intercontinental (dos cupos) y la Repesca UEFA (cuatro cupos).

Los partidos de estas llaves se disputarán entre el 26 y 31 de marzo de 2026.

Así quedaron los cruces para el Repechaje Internacional Bolivia, representante de CONMEBOL, se enfrentará ante Surinam, y en caso de ganar jugará la final frente a Irak. El otro cruce, está compuesto por Jamaica y Nueva Caledonia, y el vencedor irá a la final frente a la República Democrática del Congo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1991485099318341784&partner=&hide_thread=false 2 lugares por confirmarse en el Torneo clasificatorio para la #CopaMundialFIFA.#Somos26 pic.twitter.com/TcEBtXGhyS — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 20, 2025 El motivo por el cual estas selecciones deberán jugar una semifinal se debe a que son las peores clasificadas en el ranking FIFA.

Así quedaron los cruces para el Repechaje de la UEFA Para decidir los últimos cuatro lugares para la UEFA, las 12 selecciones que acabaron segundas de grupo se unirán a las cuatro selecciones con mejor posición en la última Nations League y que no tenga plaza al Mundial. Estas 16 se repartirán en cuatro bombos según el último ranking FIFA.