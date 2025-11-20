20 de noviembre de 2025 - 10:27

Repechajes del Mundial 2026: se definieron los cruces para conocer a las 6 selecciones restantes

La FIFA llevó a cabo el sorteo del repechaje del resto del mundo y de UEFA, que entregan boleto para sumarse a los 42 países clasificados al Mundial 2026.

Mundial 2026

Mundial 2026

Foto:

Por Cristian Reta

El Mundial 2026 se encuentra en proceso de definición de los últimos seis lugares y este jueves se sortearon los cruces para los diversos repechajes que habrá en las fechas FIFA del mes de marzo del próximo año. Se trata del Repechaje Intercontinental (dos cupos) y la Repesca UEFA (cuatro cupos).

Leé además

Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba. / Ignacio Blanco

Descenso, disculpas y elecciones en Godoy Cruz: el análisis de Alejandro Chapini sobre la crisis del Tomba

Por Cristian Reta
una fortuna: franco colapinto duplicaria su salario como piloto titular de alpine en 2026

Una fortuna: Franco Colapinto duplicaría su salario como piloto titular de Alpine en 2026

Por Cristian Reta

Los partidos de estas llaves se disputarán entre el 26 y 31 de marzo de 2026.

Así quedaron los cruces para el Repechaje Internacional

Bolivia, representante de CONMEBOL, se enfrentará ante Surinam, y en caso de ganar jugará la final frente a Irak. El otro cruce, está compuesto por Jamaica y Nueva Caledonia, y el vencedor irá a la final frente a la República Democrática del Congo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1991485099318341784&partner=&hide_thread=false

El motivo por el cual estas selecciones deberán jugar una semifinal se debe a que son las peores clasificadas en el ranking FIFA.

Así quedaron los cruces para el Repechaje de la UEFA

Para decidir los últimos cuatro lugares para la UEFA, las 12 selecciones que acabaron segundas de grupo se unirán a las cuatro selecciones con mejor posición en la última Nations League y que no tenga plaza al Mundial. Estas 16 se repartirán en cuatro bombos según el último ranking FIFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1991492604572365106&partner=&hide_thread=false

El formato es sencillo: semifinal y final (cuatro por las 16 clasificadas) a partido único y las cuatro vencedoras irán al Mundial. Tras el sorteo, así quedaron los cruces:

  • Primer cruce: Italia vs. Irlanda del Norte Gales vs. Bosnia
  • Segundo cruce: Ucrania vs. Suecia Polonia vs. Albania
  • Tercer cruce: Turquía vs. RumaniaEslovaquia vs. Kosovo
  • Cuarto cruce: República Checa vs. IrlandaDinamarca vs. Macedonia del Norte

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mundial 2026

Mundial 2026: se conocieron los grupos que podría integrar la Selección Argentina en el sorteo

Por Cristian Reta
El entrenador asumió toda la responsabilidad de la goleada que sufrió la Celeste frente a Estados Unidos. 

Marcelo Bielsa enfrenta la tormenta: conferencia clave tras la crisis de Uruguay

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina superó a Angola sin despeinarse en su último partido de la temporada.

Argentina se mantiene segunda en el ranking FIFA mientras se acerca el sorteo del Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Haití clasificó al Mundial 2026 después de 50 años de ausencia en una Copa del Mundo

42 selecciones clasificaron al Mundial 2026: cuáles son y quienes podrían ocupar los 6 puestos vacantes

Por Cristian Reta