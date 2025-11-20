Mundial 2026: se conocieron los grupos que podría integrar la Selección Argentina en el sorteo

La Selección argentina se encuentra entre los 42 equipos que aseguraron su lugar de forma directa para el Mundial 2026 . Solo restan por definirse seis plazas, que se otorgarán a través del Repechaje Intercontinental (dos cupos) y la Repesca UEFA (cuatro cupos), a disputarse en marzo del próximo año.

Argentina se mantiene segunda en el ranking FIFA mientras se acerca el sorteo del Mundial 2026

Gracias a haber finalizado entre los primeros nueve puestos del ranking FIFA , la Argentina de Lionel Scaloni será cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos. Este sorteo será crucial, ya que distribuirá a las selecciones en los 12 grupos que conformarán el inédito certamen.

En cuanto a su ubicación, la Albiceleste ya tiene un panorama claro: no podrá caer en los grupos A, B ni D , los cuales fueron asignados respectivamente a los países anfitriones México, Canadá y Estados Unidos para que debuten como locales. Por lo tanto, los posibles grupos que le tocarían a la Selección son el C, E, F, G, H, I, J, K o L .

Además de ser cabeza de serie, Argentina tiene dos restricciones importantes para el sorteo:

Con estos datos, la expectativa crece de cara al sorteo que terminará de armar el camino de la Argentina en la próxima Copa del Mundo.

No podrá enfrentar a otros rivales que pertenezcan al Bombo 1 (que incluye a México, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania).

Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Iran

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistan

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Nueva Zelanda

Repechaje Europeo 1

Repechaje Europeo 2

Repechaje Europeo 3

Repechaje Europeo 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

¿Cuándo se van a sortear los grupos para el Mundial 2026?

El calendario del fútbol se ajusta para recibir uno de sus eventos más esperados. La FIFA ha confirmado que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025.

La capital estadounidense, Washington D.C., será la anfitriona de esta gala crucial. El majestuoso Kennedy Center es el lugar elegido para desvelar el camino de las 48 selecciones clasificadas.

La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026. La FIFA prepara el sorteo para el Mundial 2026.

La ceremonia no solo será relevante por lo deportivo. Se espera que el evento cuente con una fuerte carga política y mediática, incluyendo la participación confirmada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al máximo titular de la FIFA, Gianni Infantino.