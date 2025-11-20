Mundial 2026: se conocieron los grupos que podría integrar la Selección Argentina en el sorteo

La Selección argentina se encuentra entre los 42 equipos que aseguraron su lugar de forma directa para el Mundial 2026. Solo restan por definirse seis plazas, que se otorgarán a través del Repechaje Intercontinental (dos cupos) y la Repesca UEFA (cuatro cupos), a disputarse en marzo del próximo año.
En cuanto a su ubicación, la Albiceleste ya tiene un panorama claro: no podrá caer en los grupos A, B ni D, los cuales fueron asignados respectivamente a los países anfitriones México, Canadá y Estados Unidos para que debuten como locales. Por lo tanto, los posibles grupos que le tocarían a la Selección son el C, E, F, G, H, I, J, K o L.
Además de ser cabeza de serie, Argentina tiene dos restricciones importantes para el sorteo:
No podrá enfrentar a otros rivales que pertenezcan al Bombo 1 (que incluye a México, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania).
No podrá compartir zona con ninguna otra selección sudamericana.
Con estos datos, la expectativa crece de cara al sorteo que terminará de armar el camino de la Argentina en la próxima Copa del Mundo.
Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026
Bombo 1
España
Argentina
Francia
Inglaterra
Brasil
Portugal
Países Bajos
Bélgica
Alemania
Estados Unidos
México
Canadá
Bombo 2
Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Suiza
Japón
Senegal
Iran
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia
Bombo 3
Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Escocia
Paraguay
Túnez
Costa de Marfil
Uzbekistan
Qatar
Arabia Saudita
Sudáfrica
Bombo 4
Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curaçao
Haiti
Nueva Zelanda
Repechaje Europeo 1
Repechaje Europeo 2
Repechaje Europeo 3
Repechaje Europeo 4
Repechaje Intercontinental 1
Repechaje Intercontinental 2
¿Cuándo se van a sortear los grupos para el Mundial 2026?
El calendario del fútbol se ajusta para recibir uno de sus eventos más esperados. La FIFA ha confirmado que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025.
La capital estadounidense, Washington D.C., será la anfitriona de esta gala crucial. El majestuoso Kennedy Center es el lugar elegido para desvelar el camino de las 48 selecciones clasificadas.
La ceremonia no solo será relevante por lo deportivo. Se espera que el evento cuente con una fuerte carga política y mediática, incluyendo la participación confirmada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al máximo titular de la FIFA, Gianni Infantino.