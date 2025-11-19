42 selecciones clasificaron al Mundial 2026: cuáles son y quienes podrían ocupar los 6 puestos vacantes

A siete meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, solo quedan seis lugares, que se definirán en marzo a través de repechajes continentales e intercontinentales.

Haití clasificó al Mundial 2026 después de 50 años de ausencia en una Copa del Mundo

El Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, avanza hacia su edición más extensa: por primera vez serán 48 selecciones. Con la última fecha FIFA, la lista alcanzó 42 clasificados, dejando apenas seis lugares pendientes para marzo.

La clasificación avanzó a gran ritmo en Europa, donde se cerraron los últimos grupos y quedaron confirmados Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica. Estas selecciones ya trabajan pensando en la preparación final para la cita de 2026.

image España selló su clasificación al Mundial 2026 En CONCACAF, los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá ya tenían su boleto asegurado. Se sumaron Panamá, Curazao y Haití, beneficiados por un formato que amplió oportunidades para equipos con poca presencia mundialista.

Sudamérica ya había completado con anterioridad sus seis plazas directas con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, mientras que África cerró un bloque numeroso y competitivo con Marruecos, Egipto, Argelia, Túnez, Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Sudáfrica y Senegal.

En Asia también quedó configurado un cuadro amplio de representantes: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Oceanía aportará nuevamente a Nueva Zelanda, que aseguró su continuidad en la máxima competencia.