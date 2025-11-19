42 selecciones clasificaron al Mundial 2026: cuáles son y quienes podrían ocupar los 6 puestos vacantes

El Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, avanza hacia su edición más extensa: por primera vez serán 48 selecciones. Con la última fecha FIFA, la lista alcanzó 42 clasificados, dejando apenas seis lugares pendientes para marzo.
La clasificación avanzó a gran ritmo en Europa, donde se cerraron los últimos grupos y quedaron confirmados Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica. Estas selecciones ya trabajan pensando en la preparación final para la cita de 2026.
En CONCACAF, los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá ya tenían su boleto asegurado. Se sumaron Panamá, Curazao y Haití, beneficiados por un formato que amplió oportunidades para equipos con poca presencia mundialista.
Sudamérica ya había completado con anterioridad sus seis plazas directas con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, mientras que África cerró un bloque numeroso y competitivo con Marruecos, Egipto, Argelia, Túnez, Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Sudáfrica y Senegal.
En Asia también quedó configurado un cuadro amplio de representantes: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Oceanía aportará nuevamente a Nueva Zelanda, que aseguró su continuidad en la máxima competencia.
Qué cupos faltan y cómo se definirán
La clasificación global se completará en marzo, cuando se disputen los últimos repechajes. Quedan únicamente seis lugares vacantes:
Cuatro boletos saldrán del repechaje europeo, que reúne a selecciones que finalizaron segundas en sus grupos (Italia, Albania, Irlanda, República Checa, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Bosnia, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía) o avanzaron desde la Nations League (Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte).
Los dos cupos restantes se resolverán en el repechaje intercontinental, donde habrá representantes de América del Sur (Bolivia), Asia (Irak), África (Congo), CONCACAF (Jamaica y Surinam) y Oceanía (Nueva Caledonia) que no pudieron clasificar de manera directa.
Será la última instancia para países que continúan en carrera y que ven en esta ampliación del Mundial una oportunidad histórica para lograr su ingreso.
Estas son las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026