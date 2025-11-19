19 de noviembre de 2025 - 11:24

Copa Davis 2025: Argentina conoce su orden de juego para abrir el Final 8 ante Alemania

Tenis. El equipo argentino se prepara para la serie ante Alemania con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como pilares en singles, y la dupla Zeballos–Molteni para el doble.

La Delegación Argentina para el Final 8 de la Copa Davis

Foto:

Por Cristian Reta

El seleccionado argentino definió el orden de juego para abrir este jueves su serie ante Alemania en el Final 8 de la Copa Davis 2025, una instancia que llega con el equipo en alza tras dos triunfos como visitante y con el objetivo de alcanzar las semifinales en Bolonia.

La ausencia de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, modificó el mapa general del torneo y abrió una pequeña ventana para los países que buscan meterse entre los cuatro mejores. Sin embargo, Argentina tendrá primero una parada exigente ante el conjunto alemán, uno de los más completos del certamen.

tenis.lp_584364832_17853405333577588_2229332265980479070_n
La Delegaci&oacute;n Argentina para la Copa Davis

El duelo se disputará en la superficie indoor del Super Tennis Arena, donde también competirán Austria, España, República Checa, Francia, Bélgica y el local. Argentina llega como el único representante sudamericano y con un recorrido sólido: la victoria ante Noruega en febrero y la posterior clasificación conseguida frente a Países Bajos en septiembre.

Un equipo consolidado en cancha techada

El capitán Javier Frana, quien asumió en diciembre de 2024, vuelve a apostar por el rendimiento demostrado en superficies indoor. La formación argentina estará integrada por Francisco Cerúndolo (18°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), y la dupla fija de dobles con Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (25°).

aatenis_583040179_18540214462036486_5375680387340796435_n
La Delegación Argentina para la Copa Davis 2025. Arriba: Tomás Etcheverry (60°), el entrenador Javier Frana y Horacio Zeballos (5°). Abajo: Francisco Cerúndolo (18°), Andrés Molteni (25°) y Francisco Comesaña (61°).

Las actuaciones en Oslo y Groningen reforzaron la seguridad del equipo en condiciones de cancha rápida y techada, un aspecto que Frana consideró clave para confirmar nuevamente la misma base de jugadores.

Alemania, un rival con jerarquía

El conjunto alemán, dirigido por Michael Kohlmann, presentará un plantel de alto peso competitivo. La nómina está encabezada por Alexander Zverev (3°) y acompañada por Jan-Lennard Struff (84°), Yannick Hanfmann (104°) y la reconocida dupla de dobles conformada por Kevin Krawietz (11°) y Tim Puetz (11°).

La presencia de Zverev coloca a Alemania como uno de los equipos más fuertes de esta fase, y la paridad en dobles anticipa una serie en la que cada punto puede resultar determinante.

Alexander Zverev
La cruda confesión de Alexander Zverev

Lo que está en juego en esta Copa Davis

Argentina necesitará sostener el nivel mostrado en sus dos últimas salidas para tener chances reales de avanzar. Si supera a Alemania, la Selección se enfrentará el sábado al ganador del cruce entre España y República Checa, dos potencias que también llegan con aspiraciones máximas.

La serie abrirá el camino hacia un tramo decisivo de la Copa Davis en el que Argentina busca volver a instalarse entre los mejores del mundo, algo que no consigue desde su consagración en 2016.

El cronograma de Argentina vs. Alemania por Copa Davis

  • Primer singles: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff

  • Segundo singles: Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev

  • Dobles: Horacio Zeballos / Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz / Tim Puetz

