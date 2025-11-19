Se va de Godoy Cruz: Pol Fernández rescinde en el Tomba y podría retirarse

En un giro inesperado, Guillermo “Pol” Fernández , mediocampista experimentado y referente para Godoy Cruz , decidió poner fin a su vínculo con el club. A sus 33 años, el jugador consensuó la rescisión de su contrato, en un momento en que el Tomba atraviesa una profunda crisis deportiva tras el descenso.

La decisión fue impulsada por un contexto complicado dentro del equipo bodeguero y una carrera que Fernández podría estar cerca de cerrar, ya que analiza la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.

Recordemos que el mediocampista había regresado a Godoy Cruz después de su paso por Brasil , donde rescindió unilateralmente su contrato con Fortaleza al no lograr consolidarse como titular. En ese club disputó apenas 25 partidos y aportó algunas asistencias, pero sus oportunidades fueron limitadas.

Con más de una década en el fútbol argentino y experiencias en equipos grandes, su retiro no parece algo descabellado, aunque no hay confirmación oficial hasta el momento

Su retorno al Tomba fue más simbólico que trascendental. Fernández, quien ya había pasado por Godoy Cruz entre 2015 y 2018 , jugó 15 partidos, comenzando en un muy buen nivel y como capitán pero poco a poco bajando su rendimiento y siendo relegado a un papel secundario en un alicaído equipo.

En el pasado, el exBoca disputó 81 partidos, anotó 8 goles y dio 11 asistencias, transformándose en el cerebro del mediocampo y pieza clave en el equipo de Dabove, que logró el subcampeonato en la Superliga 2018, obteniendo 56 puntos en la temporada, a 2 puntos de Boca Juniors.

Las posibles salidas que marcan el inicio de una nueva etapa en Godoy Cruz

La pérdida de la categoría impactó de lleno en la estructura deportiva de Godoy Cruz y la primera gran novedad se dio con Guillermo “Pol” Fernández, quien decidió rescindir su contrato días después del descenso a la Primera Nacional. Lo cierto es que varias situaciones contractuales se encuentran en revisión y otros futbolistas también analizan su continuidad en Mendoza.

Uno de ellos podría ser el delantero Agustín Auzmendi, quien evalúa opciones y no se descarta que pueda continuar su carrera fuera del Tomba. Por su parte, el juvenil Santino Andino, considerado uno de los proyectos más valiosos de las inferiores del club, también podría estar frente a un cambio de rumbo. Su participación con la Selección Argentina Sub 20 incrementó su visibilidad y, ante el descenso, su futuro aparece ligado a un posible movimiento hacia otro destino competitivo fuera del país.

Santino Andino, figura de Godoy Cruz

Otro nombre relevante es el de Maxi Porcel, quien se encontraba a préstamo y tiene grandes posibilidades de regresar a Vélez, el club dueño de su pase. Desde Liniers buscan reforzar su estructura con jugadores jóvenes y ven en el regreso de Porcel una opción viable.