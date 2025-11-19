19 de noviembre de 2025 - 08:39

Fuerte choque en Godoy Cruz terminó con un motociclista con graves heridas

Ocurrió anoche en Aconcagua y Antonio Tomba. El conductor del auto resultó ileso. Mientras que el hombre que manejaba la moto fue llevado de urgencia al hospital Central.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista de 32 años resultó lesionado anoche luego de un accidente vial ocurrido en la intersección de Aconcagua y Antonio Tomba, en Godoy Cruz.

El siniestro ocurrió cerca de las 23.45, cuando un automóvil Volkswagen Polo, conducido por P.F.S., de 34 años, circulaba por calle Aconcagua. En ese momento, por causas que aún se investigan, fue impactado por una motocicleta Corven 150 cc, manejada por M.H.A., de 32 años, que transitaba por Antonio Tomba de sur a norte. Tras el choque, la moto terminó dentro de la acequia.

Personal de Tránsito Municipal realizó test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultado negativo: 0,00 g/l en sangre.

Médicos del S.E.C. asistieron al motociclista y diagnosticaron politraumatismo con fractura, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 34°, Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes prestaron colaboración en el operativo.

