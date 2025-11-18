18 de noviembre de 2025 - 11:13

Un chofer engañado y un conocido ladrón con "las manos en la masa": noche agitada en Godoy Cruz

Dos hechos delictivos se registraron en ese departamento y con minutos de diferencia.

Un chofer de aplicación de viajes fue asaltado en Godoy Cruz

Un chofer de aplicación de viajes fue asaltado en Godoy Cruz

Un chofer de un auto de aplicación fue asaltado anoche en Godoy Cruz. Los "pasajeros" lo citaron en Cabo Vírgenes y Vélez Sarsfield pero cuando llegó al lugar descubrió que todo era un perverso engaño: dos asaltantes se abalanzaron contra su auto y, con armas de fuego en su poder, lo obligaron a que les diera la recaudación y su teléfono celular.

Alrededor de las 23.50, el chofer llegó hasta esa esquina de Godoy Cruz y allí lo estaban esperando sus asaltantes. Le arrebataron $15.000 y su celular: una Motorola G20, detallaron fuentes policiales.

Tras lograr su cometido, los asaltantes escaparon del lugar corriendo.

Interviene Oficina Fiscal Capital–Godoy Cruz.

Detenido en una obra en construcción en Godoy Cruz

Un hombre de 47 años fue detenido anoche, alrededor de las 00.30, intentando robar en una obra en construcción en Godoy Cruz.

A través de un llamado al 911, personal de la empresa de alarmas informó un ingreso no verificado en el inmueble ubicado en calle Ameguino al 1900.

Un móvil policial se desplazó al lugar y verificó el interior, donde encontraron a un hombre portando una barreta. El mismo fue detenido y en el lugar se constató daño en un candado, sin sustracción de elementos.

El detenido registra antecedentes penales por distintos hechos contra la propiedad y lesiones. Entre ellas figuran robo y robo en grado de tentativa, hurto simple en tentativa, robo agravado por escalamiento en tentativa, y una causa por lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género.

