Básquet de Mendoza: Atenas Sport Club y el Club Macabi, cantaron victoria y tienen un pie en semifinales

Básquet de Mendoza: cierre Celeste en el Templo de Avenida Mitre
El primer tiempo fue palo a palo durante los veinte minutos. Ocho puntos de los Sandes (dos bombas de Tomás) le dieron algo de oxígeno al Celeste (44-38). El equipo de Quiroga tuvo un gran arranque del tercer cuarto y se alejó (52-42). Cerró mejor la visita (parcial de 10-3 con 5 de Moreno) y todo volvió a foja cero (62-60). El triple de Buchel empató el juego en 68 a los 2´10″ del último cuarto. La visita no iba a sumar más puntos hasta el final. Macabi se adelantó con dos libres de Ianardi. Triple clave de Berman y cinco arriba (73-68). Ataque de San Carlos y técnico a Buchel por flooping. Reyes convierte y ventaja de seis (74-68). Falta a Simondi que mete el primero, técnico a Perez y Reyes sumó otra vez desde la línea (76-68) faltando 5´05″ para el cierre. Hasta el final no se iban a convertir puntos. Los dos equipos terminaron con más tiros de tres que de dos (Macabi 10 de 29 y San Carlos 10 de 37 desde los 6.75). Además notable la diferencia en los tiros libres: el local lanzó 34 y la visita solamente 12. Victoria Celeste con Simondi como figura junto al trabajo de Carlos Matías Sandes (12 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias; +18) y Reyes (10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias; +14). Moreno (21 puntos con 6/15 en triples, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos; +25) y Paez (13 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias;+16) los mejores de la visita.
Básquet de Mendoza: Atenas Sport Club lo cerró en el tercer cuarto
Con un excelente juego colectivo, principalmente en defensa, fiel a su estilo, Atenas Sport Club liquidó la historia del primer juego de cuartos de final ante Rivadavia Básquet y cantó victoria por 77-62. En cuanto a materia ofensiva, una vez más, el venezolano Alejandro Bernal fue determinante con 29 puntos. También se destacó Gastón Marozzi con 14 y un plus que tuvo el equipo de Diego Oteiza, fue la jerarquía y el aporte de Diego Maranesi, que sumó 10 puntos y empezó a recuperar el nivel que todos le conocemos y lo convierten en uno de los mejores jugadores de la provincia. Desde la banca, también fue muy bueno lo que aportó el juvenil Franco Sánchez. En el Naranja, Mateo Pérez (13) y Guido Francese (14) fueron los más efectivos. El quiebre del partido fue el cierre del tercer cuarto. El Apache metió un parcial de 9-0 (7 de Bernal), sacó 13 (63-50) y fue el golpe de KO. Ganó el Apache y quedó a un triunfo de las Semifinales.
SÍNTESIS:
ATENAS SPORT CLUB (77): Agustín Blanco 4; Diego Maranesi 10; Alejandro Bernal 29; Gastón Marozzi 14; Lautaro Picciotto 5 (FI); Simón Luna 0; Alejo Sánchez 2; Diego Garcia 3; Franco De la Peña 0; Franco Sanchez 10; Juan Martín Da Viá 0. DT: Diego Francisco Oteiza.
ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (62): Mateo Perez 13; Febo Capponi 8; Juan Cruz Sosa 7; Guido Francese 14; Juan Cruz Cano 12 (FI); José Ignacio Tondini 2; Francesco Magnaldi 2; Santiago Alemanno 0; Matías Buenanueva 2; Renzo Zapata 2; Joaquín Coria 0. DT: Sebastián Lanzieri.
Estadio: Nelson Pedemonte
Parciales: 18-17; 38-33 y 63-50
Tiros libres: Atenas Sport Club 13/15 – Rivadavia Basquet 11/13
Figura: Alejandro Bernal (Atenas Sport Club) 29 puntos (10/17 en dobles), 7 rebotes, 2 asistencias, 1 recupero, 2 tapas; con una valoración de +26.
Árbitros: Rodrigo Oliver – Aldo Ochoa – Jimena Torres