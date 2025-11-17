17 de noviembre de 2025 - 15:55

Básquet de Mendoza: Atenas Sport Club y el Club Macabi, cantaron victoria y tienen un pie en semifinales

BÁSQUET DE MENDOZA. Dos victorias locales hubo el domingo por la noche. Macabi derrotó a M. San Carlos (76-68) y Atenas venció a Rivadavia Basquet (77-62).

BASQUET DE MENDOZA. Atenas Sport Club derrotó a Rivadavia Básquet en el primer encuentro de la serie de cuartos de final.&nbsp;

BASQUET DE MENDOZA. Atenas Sport Club derrotó a Rivadavia Básquet en el primer encuentro de la serie de cuartos de final. 

BÁSQUET DE MENDOZA. Agustín Blanco, figura e ídolo de Atenas Sport Club.

El primer tiempo fue palo a palo durante los veinte minutos. Ocho puntos de los Sandes (dos bombas de Tomás) le dieron algo de oxígeno al Celeste (44-38). El equipo de Quiroga tuvo un gran arranque del tercer cuarto y se alejó (52-42). Cerró mejor la visita (parcial de 10-3 con 5 de Moreno) y todo volvió a foja cero (62-60). El triple de Buchel empató el juego en 68 a los 2´10″ del último cuarto. La visita no iba a sumar más puntos hasta el final. Macabi se adelantó con dos libres de Ianardi. Triple clave de Berman y cinco arriba (73-68). Ataque de San Carlos y técnico a Buchel por flooping. Reyes convierte y ventaja de seis (74-68). Falta a Simondi que mete el primero, técnico a Perez y Reyes sumó otra vez desde la línea (76-68) faltando 5´05″ para el cierre. Hasta el final no se iban a convertir puntos. Los dos equipos terminaron con más tiros de tres que de dos (Macabi 10 de 29 y San Carlos 10 de 37 desde los 6.75). Además notable la diferencia en los tiros libres: el local lanzó 34 y la visita solamente 12. Victoria Celeste con Simondi como figura junto al trabajo de Carlos Matías Sandes (12 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias; +18) y Reyes (10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias; +14). Moreno (21 puntos con 6/15 en triples, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos; +25) y Paez (13 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias;+16) los mejores de la visita.

SÍNTESIS:

CLUB ISRAELITA MACABI (76): Carlos Matías Sandes 12; Valentín Simondi 19; Valentín Sarfati 3; Andrés Berman 11; Matías Ariel Jaimes 11 (FI); Juan Cruz Tulián 0; Luciano Introna 0; Franco Ianardi 2; Lucas Reyes 10; Tomás Sandes 8. DT: Emiliano Martín Quiroga.

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (68): Christian Paez 13; Lisandro Bernabei 13; Juan Ignacio Buchel 13; Ignacio Berrios 6; Ignacio Moreno 21 (FI); Matías Espeleta 0; Braulio Osorio 2; Luca Bonavetti 0. DT: Santiago Pérez.

Estadio: El Templo Celeste

Parciales: 18-16; 44-38 y 62-60

Tiros libres: Israelita Macabi 22/34 – Municipalidad de San Carlos 6/12

Descalificado: Tomás Sandes (doble técnica)

Figura: Valentín Simondi (Israelita Macabi) 19 puntos (5/8 en dobles), 8 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero, 12 faltas recibidas; con una valoración de +23

Árbitros: Micaela Prado – Joaquín Montbrun – Guillermo Funes

Básquet de Mendoza: Atenas Sport Club lo cerró en el tercer cuarto

Con un excelente juego colectivo, principalmente en defensa, fiel a su estilo, Atenas Sport Club liquidó la historia del primer juego de cuartos de final ante Rivadavia Básquet y cantó victoria por 77-62. En cuanto a materia ofensiva, una vez más, el venezolano Alejandro Bernal fue determinante con 29 puntos. También se destacó Gastón Marozzi con 14 y un plus que tuvo el equipo de Diego Oteiza, fue la jerarquía y el aporte de Diego Maranesi, que sumó 10 puntos y empezó a recuperar el nivel que todos le conocemos y lo convierten en uno de los mejores jugadores de la provincia. Desde la banca, también fue muy bueno lo que aportó el juvenil Franco Sánchez. En el Naranja, Mateo Pérez (13) y Guido Francese (14) fueron los más efectivos. El quiebre del partido fue el cierre del tercer cuarto. El Apache metió un parcial de 9-0 (7 de Bernal), sacó 13 (63-50) y fue el golpe de KO. Ganó el Apache y quedó a un triunfo de las Semifinales.

BÁSQUET DE MENDOZA. Diego Maranesi, una de las claves del plantel de Diego Oteiz, DT de Atenas Sport Club.

SÍNTESIS:

ATENAS SPORT CLUB (77): Agustín Blanco 4; Diego Maranesi 10; Alejandro Bernal 29; Gastón Marozzi 14; Lautaro Picciotto 5 (FI); Simón Luna 0; Alejo Sánchez 2; Diego Garcia 3; Franco De la Peña 0; Franco Sanchez 10; Juan Martín Da Viá 0. DT: Diego Francisco Oteiza.

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (62): Mateo Perez 13; Febo Capponi 8; Juan Cruz Sosa 7; Guido Francese 14; Juan Cruz Cano 12 (FI); José Ignacio Tondini 2; Francesco Magnaldi 2; Santiago Alemanno 0; Matías Buenanueva 2; Renzo Zapata 2; Joaquín Coria 0. DT: Sebastián Lanzieri.

Estadio: Nelson Pedemonte

Parciales: 18-17; 38-33 y 63-50

Tiros libres: Atenas Sport Club 13/15 – Rivadavia Basquet 11/13

Figura: Alejandro Bernal (Atenas Sport Club) 29 puntos (10/17 en dobles), 7 rebotes, 2 asistencias, 1 recupero, 2 tapas; con una valoración de +26.

Árbitros: Rodrigo Oliver – Aldo Ochoa – Jimena Torres

