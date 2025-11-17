Básquet de Mendoza: Atenas Sport Club y el Club Macabi, cantaron victoria y tienen un pie en semifinales

585090620_1425210219609724_8279799455409706713_n BÁSQUET DE MENDOZA. Agustín Blanco, figura e ídolo de Atenas Sport Club. Gentileza: FBPM.

Básquet de Mendoza: cierre Celeste en el Templo de Avenida Mitre

El primer tiempo fue palo a palo durante los veinte minutos. Ocho puntos de los Sandes (dos bombas de Tomás) le dieron algo de oxígeno al Celeste (44-38). El equipo de Quiroga tuvo un gran arranque del tercer cuarto y se alejó (52-42). Cerró mejor la visita (parcial de 10-3 con 5 de Moreno) y todo volvió a foja cero (62-60). El triple de Buchel empató el juego en 68 a los 2´10″ del último cuarto. La visita no iba a sumar más puntos hasta el final. Macabi se adelantó con dos libres de Ianardi. Triple clave de Berman y cinco arriba (73-68). Ataque de San Carlos y técnico a Buchel por flooping. Reyes convierte y ventaja de seis (74-68). Falta a Simondi que mete el primero, técnico a Perez y Reyes sumó otra vez desde la línea (76-68) faltando 5´05″ para el cierre. Hasta el final no se iban a convertir puntos. Los dos equipos terminaron con más tiros de tres que de dos (Macabi 10 de 29 y San Carlos 10 de 37 desde los 6.75). Además notable la diferencia en los tiros libres: el local lanzó 34 y la visita solamente 12. Victoria Celeste con Simondi como figura junto al trabajo de Carlos Matías Sandes (12 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias; +18) y Reyes (10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias; +14). Moreno (21 puntos con 6/15 en triples, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos; +25) y Paez (13 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias;+16) los mejores de la visita.