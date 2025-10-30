Básquet de Mendoza: en la Superliga festejaron Macabi, Huracán, Godoy Cruz, Atlético San Martiny Anzorena

Huracán Las Heras superó holgadamente a GEPU de San Luis por 87-64 , rotando el equipo y dejando descansar a sus principales figuras para el debut en la Liga Argentina. Figura: Benjamín Marchiaro con 18 puntos; 8 rebotes.; con una valoración de +25.

Parciales: 23-13; 51-38 y 71-51.

Tiros libres: Huracán Las Heras 9/14 – GEPU (San Luis) 11/22

Figura: Benjamín Marchiaro (Huracán Las Heras) 18 puntos, 8 rebotes; con una valoración de +25.

Súperliga: el campeón apareció en el último cuarto

Con una notable actuación de Gastón Guevara (22 puntos), Abel Trejo (15 puntos, 17 rebotes) y Leandro Lincheta (27 con 7/10 en triples), el Expreso, actual campeón de Mendoza, reaccionó en el último cuarto y venció a un combativo San José por 102-99. En el Santo se destacó Chori Funes con 34 puntos (6/11 en triples). Partidazo.

SÍNTESIS:

CLUB GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (102): Agustín Benito 8; Gastón Guevara 22; Facundo Rubia 14; Abel Trejo 15; Leandro Lincheta 27 (FI); Emiliano Boiza 0; Juan Cruz Martínez 0; Alejo Andrés 2; Hugo Catani 14. DT: Mauricio Pedemonte.

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (99): Alejandro Villa 13; Tomás Silveira 10; Jeremías Bustos 5; Elías Del Ponte 6; Rodrigo Funes 34 (FI); Lucas Rubia 16; Ignacio Mallea 0; Matías Ortiz 4; Adrián Zanella 0; Pablo Zogbe 11. DT: Fernando Santalucía.

Estadio: Anexo Oficial Dr. Francisco Reig (Club Godoy Cruz)

Parciales: 25-23; 51-62 y 79-80.

Tiros libres: Godoy Cruz 28/36 – U.D.San José 28/30.

Cinco Faltas: Andrés; Villa, Bustos, Del Ponte.

Figura: Abel Trejo (Godoy Cruz) 15 puntos (3/3 en dobles, 9/12 en libres), 17 rebotes, 1 asistencia, 2 tapas, 7 faltas recibidas; con una valoración de +33.

Súperliga: en la Catedral, Anzorena fue más que el Naranja

Otro gran encuentro se vivió en la Catedral del básquet de Mendoza. Anzorena superó en suplementario a Rivadavia Básquet por 106-97 con una estupenda actuación colectiva, donde se destacó el jugador nacido en Estados Unidos, Jonah Underwood con 29 puntos,18 rebotes y una valoración de +46. Impresionante. Otro de los puntos fuertes del Rojo de la Sexta fue Valentino Jerez (21 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero; +31) y Nicolás Aguilera (16 con 4/9 en triples). En Rivadavia Básquet. Febo Capponi con 22 puntos (5/12 en triples) fue el hombre más efectivo.

SÍNTESIS:

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ANZORENA (106): David Ferreyra 6; Nicolás Aguilera 16; Valentino Jerez 21; José Azuaje 10; Jonah Underwood 29 (FI); Joaquín Fernández 2; Federico Bonini 6; Bruno Campos 0; Juan Pablo Pedemonte 16. DT: Nahuel Flores.

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (97): Mateo Pérez 8; Juan Cruz Sosa 16; Guido Francese 9; Juan Cruz Cano 15; Thiago Funes 4 (FI); Francisco Llanos 19; Francesco Magnaldi 0; Febo Capponi 22; Matías Buenanueva 2; Renzo Zapata 2; José Ignacio Tondini 0. DT: Sebastián Lanzieri.

Estadio: La Catedral de la Sexta

Parciales: 21-22; 42- 46; 69-64 y 93-93

Tiros libres: A.D.Anzorena 17/29 – Rivadavia Basquet 10/13

Cinco Faltas: Cano.

Figura: Jonah Underwood (A.D.Anzorena) 29 puntos (11/15 en dobles), 18 rebotes, 1 tapa; 9 faltas recibidas; con una valoración de +46.

Súperliga: qué triunfo León

Atlético Club San Martín que fue perdiendo gran parte del juego, reaccionó al final, superó a Andes Talleres por 71-68 y sumó su segundo triunfo en el certamen. Con esta derrota, el Matador complicó sus chances de meterse en playoffs y ahora, deberá ganar y rezar para no jugar reválida. La figura del encuentro fue Ignacio Montaldi con 25 puntos, 7 rebotes; con una valoración de +29.

SÍNTESIS:

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (71): Nicolás Seone 11; Ignacio Montaldi 25; Ignacio Suárez 7; Augusto Lemir 2; Tiago Carrasco 20 (FI); Valentín Sandri 2; Santino Sarfati 4; Joaquín Bonasera 0. DT: Fernando Minelli.

ANDES TALLERES SPORT CLUB (68): Harwin Perez 0; Renzo Castellino 21; Ignacio Garitaonandía 8; Nicolás Tapia 10; Gonzalo Sanchez 8 (FI); Gonzalo Bustos 2; Matías Godoy 4; Lucas Müller 6; Nicolás Bernao 9. DT: Francisco Nicolás Reig.

Estadio: Esteban Costantini

Parciales: 24-19; 39-42 y 50-52.

Tiros libres: A.C.San Martín 14/22 – Andes Talleres 23/33

Cinco Faltas: Seoane

Figura: Ignacio Montaldi (A.C.San Martín) 25 puntos (3/6 en triples), 7 rebotes, 6 faltas recibidas; con una valoración de +29.

Súperliga: el líder, brilló en el Valle de Uco

Quién baja a Macabi. Por el momento, parece que nadie. El Celeste mostró su juego en San Carlos y superó al dueño de casa por 83-66 con una estupenda actuación de Andrés Llaver con 19 puntos; 7 rebotes y una valoración de +27. Con este triunfo, Macabi acumula 16 triunfos y sólo 4 derrotas. Por su parte, la Municipalidad de San Carlos, el próximo domingo, juega una verdadera final ante Andes Talleres. Si gana, prácticamente se mete en playoffs. Si pierde, jugaría révalida.

SÍNTESIS:

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (66): Christian Paez Acevedo 14; Juan Ignacio Buchel 4; Ignacio Berrios 10; Ignacio Moreno 10; Lisandro Bernabei 19 (FI); Lautaro Albornoz 0; Xavier Escobar 0; Matías Espeleta 3; Luca Bonavetti 1; Rodolfo Durbero 2; Valentín Periale 3. DT: Santiago Pérez Olmos.

CLUB ISRAELITA MACABI (83): Matías Sandes 10; Valentín Simondi 0; Andrés Berman 2; Matías Ariel Jaimes 14; Lucas Reyes 11 (FI); Valentín Sarfati 4; Luciano Introna 4; Franco Ianardi 5; Tomás Sandes 9; Juan Andrés Llaver 19; Franco Bravín 1; Nicolás Valdivia 4. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Estadio: Polideportivo El Fortín – La Consulta (San Carlos)

Parciales: 22-28; 43- 46 y 53-69

Tiros libres: Municipalidad de San Carlos 12/20 – Israelita Macabi 11/16

Figura: Juan Andrés Llaver (Israelita Macabi) 19 puntos (6/8 en dobles), 7 rebotes, 1 asistencia, 3 recuperos, 5 faltas recibidas; con una valoración de +27.