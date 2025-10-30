30 de octubre de 2025 - 21:54

Tenis: Francisco Cerúndolo cayó frente a Sinner y cerró la participación argentina en París

El número 21 del mundo perdió 7-5 y 6-1 ante el italiano Jannik Sinner, en los octavos del Masters 1000. Argentina se quedó sin representantes en el cuadro individual.

Francisco Cerúndolo, quedó fuera del Master 1000 de París, este jueves tras caer frente al italiano Jannik Sinner.

La última carta argentina en el cuadro de individuales del Masters 1000 de París, Francisco Cerúndolo, quedó fuera del torneo este jueves tras caer frente al italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking mundial, con parciales de 7-5 y 6-1. Con este resultado, el europeo aseguró su pase a los cuartos de final, donde enfrentará al estadounidense Ben Shelton, vencedor del duelo ante Andrey Rublev.

El partido, disputado en la pista central, mostró un primer set muy parejo. Sinner quebró primero para tomar ventaja 3-1, pero Cerúndolo respondió de inmediato y equilibró el marcador. La definición del parcial llegó al final, cuando el italiano aprovechó errores consecutivos del argentino para quedarse con el primer set 7-5 tras 49 minutos.

El segundo set no tuvo la misma paridad. La pérdida del primer parcial afectó el ritmo de Cerúndolo, mientras Sinner incrementó su agresividad y precisión. Con un primer servicio efectivo en un 83% de los puntos y varios quiebres, el italiano se llevó el set 6-1 y cerró el partido con autoridad.

Con la eliminación de Cerúndolo, finaliza la participación de los cinco argentinos que ingresaron al cuadro principal de individuales en París. El balance del país en el torneo fue de tres victorias y cinco derrotas. Sebastián Báez perdió en primera ronda ante Cameron Norrie; Francisco Comesaña, que venía de la clasificación, fue superado por Félix Auger-Aliassime; y Camilo Ugo Carabelli eliminó a Tomás Etcheverry antes de caer ante Alexander Zverev en un duro partido de segunda ronda.

El próximo objetivo de Cerúndolo será la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia, donde liderará al equipo argentino como su principal singlista en los cuartos de final frente a Alemania.

Cerrando una temporada sólida, Cerúndolo se afianza como uno de los argentinos más regulares en los torneos de mayor jerarquía, con 17 victorias en Masters 1000 y Grand Slams, consolidando su lugar entre los 25 mejores del ranking mundial y marcando un año de crecimiento sostenido.

