28 de octubre de 2025 - 17:37

Diego eterno: el Banco Central lanzó una moneda del Mundial 2026 con un homenaje a Diego Maradona

Habrá en circulación un total de 2.500 ejemplares de plata para venta al público.

El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares.&nbsp;

El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares. 

Foto:

Gentileza.
image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Guillermo Coppola recordó cuándo Giorgio Armani participó del casamiento de Diego Maradona.

La increíble anécdota de Diego Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Por Agustín Zamora
Lali Espósito inspiró en Diego Maradona el nombre de su mascota.

El homenaje de Lali Espósito a Diego Maradona que la acompaña todos los días

Por Agustín Zamora
image

Mundial 2026: Cuántos ejempleras de plata realizará el Banco Central

Habrá en circulación, para la venta al público, un total de 2.500 ejemplares de plata, según se dio a conocer desde la entidad monetaria nacional.

image
Banco Central de la República Argentina y una moneda en homenaje a Salección Argentina.

Banco Central de la República Argentina y una moneda en homenaje a Salección Argentina.

La moneda especial tendrá un valor simbólico de 10 pesos argentinos y en el anverso mostrará la imagen de una pelota.

En el reverso, en cambio, aparecerá una línea punteada con el recorrido que hizo Maradona para convertir el segundo gol ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, del que se cumplirán 40 años.

También habrá, según reveló Clarín, una versión de la moneda confeccionada en oro, cuyo valor simbólico ascenderá a los 25 pesos argentinos, pero no estará a la venta en la Argentina sino que se ofrecerá en el exterior.

La moneda de plata homenaje a Maradona se venderá a un precio de $235.000 y para conseguirla habrá que completar un formulario oficial que ya aparece en el sitio web del BCRA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Maradona en México 86. 

Nostalgia: murió Roberto Cejas, el héroe que llevó en sus hombros a Diego Maradona en el Mundial México 86

Por Redacción Deportes
Boca quiere meterse en la Libertadores

Lo que necesita Boca para abrochar su clasificación a la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Yves Missi, con la remera de Messi. 

¿Quién es el jugador de la NBA que llegó al estadio con la camiseta de Lionel Mess?

Por Redacción Deportes
las dudas de gustavo costas para el once de racing club

Las dudas de Gustavo Costas para el once de Racing Club

Por Redacción Deportes