Diego eterno: el Banco Central lanzó una moneda del Mundial 2026 con un homenaje a Diego Maradona

Habrá en circulación, para la venta al público, un total de 2.500 ejemplares de plata, según se dio a conocer desde la entidad monetaria nacional.

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo", comunicó el BCRA.

La moneda especial tendrá un valor simbólico de 10 pesos argentinos y en el anverso mostrará la imagen de una pelota.

Banco Central de la República Argentina y una moneda en homenaje a Salección Argentina.

En el reverso, en cambio, aparecerá una línea punteada con el recorrido que hizo Maradona para convertir el segundo gol ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, del que se cumplirán 40 años.

También habrá, según reveló Clarín, una versión de la moneda confeccionada en oro, cuyo valor simbólico ascenderá a los 25 pesos argentinos, pero no estará a la venta en la Argentina sino que se ofrecerá en el exterior.

La moneda de plata homenaje a Maradona se venderá a un precio de $235.000 y para conseguirla habrá que completar un formulario oficial que ya aparece en el sitio web del BCRA.