Nostalgia: murió Roberto Cejas, el héroe que llevó en sus hombros a Diego Maradona en el Mundial México 86

El santafesino que levantó a Diego Maradona en el Estadio Azteca en el Mundial México 86, en una de las imágenes más icónicas del fútbol mundial.

Falleció Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Armando Maradona tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986. Su rostro y su gesto quedaron grabados para siempre en una de las postales más reconocibles de la historia del deporte: aquella vuelta olímpica en el Estadio Azteca.

Selección Argentina: quién era Roberto Cejas Cejas, oriundo de Santa Fe, viajó a México especialmente para la final contra Alemania. Llegó sin entrada, pero se las ingenió para entrar al estadio y terminar siendo parte de la historia. “Saltamos a la cancha cuando terminó el partido y, sin pensarlo, Diego se frenó, me miró, y lo levanté. Lo llevé al trote. Él me iba marcando por dónde ir. No tomé conciencia de lo que estaba pasando hasta mucho después ”, recordaba años más tarde en una entrevista exclusiva que le concedió al canal deportivo TyC Sports.

Aquel momento quedó inmortalizado en la foto que recorrió el mundo: Maradona en andas, con la Copa en las manos y Cejas como el sostén anónimo de una alegría colectiva. "Diego simboliza todo lo bueno del deporte argentino. Siento que fue un regalo de la vida. Mis nietos me ven en la tele y dicen: 'ese es el abuelo llevando a Maradona'", contaba.

Mundial México 86: Las palabras de Robero Cejas Con el paso de los años, Cejas volvió a encontrarse con Diego. Fue durante el Mundial de Brasil 2014, cuando el programa De Zurda que conducía el Pelusa los reunió. “Nos dimos un abrazo hermoso. Diego se reía y decía: ‘vos sabés cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa’. Fue muy emocionante”, relató con humor.

También solía recordar un detalle íntimo de aquel día: “Le pedí un botín y me dijo que no, que eran para la vieja. Ese fue el único diálogo que tuvimos, y lo respeté. Me pareció un gesto hermoso”.