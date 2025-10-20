20 de octubre de 2025 - 18:28

Nostalgia: murió Roberto Cejas, el héroe que llevó en sus hombros a Diego Maradona en el Mundial México 86

El santafesino que levantó a Diego Maradona en el Estadio Azteca en el Mundial México 86, en una de las imágenes más icónicas del fútbol mundial.

Murió Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Maradona en México 86.

Murió Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Maradona en México 86. 

Selección Argentina: quién era Roberto Cejas

Cejas, oriundo de Santa Fe, viajó a México especialmente para la final contra Alemania. Llegó sin entrada, pero se las ingenió para entrar al estadio y terminar siendo parte de la historia. “Saltamos a la cancha cuando terminó el partido y, sin pensarlo, Diego se frenó, me miró, y lo levanté. Lo llevé al trote. Él me iba marcando por dónde ir. No tomé conciencia de lo que estaba pasando hasta mucho después ”, recordaba años más tarde en una entrevista exclusiva que le concedió al canal deportivo TyC Sports.

image
Falleció Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Armando Maradona tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986.

Falleció Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Armando Maradona tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986.

Aquel momento quedó inmortalizado en la foto que recorrió el mundo: Maradona en andas, con la Copa en las manos y Cejas como el sostén anónimo de una alegría colectiva. “Diego simboliza todo lo bueno del deporte argentino. Siento que fue un regalo de la vida. Mis nietos me ven en la tele y dicen: ‘ese es el abuelo llevando a Maradona’”, contaba.

image
Momento histórico. Maradona en andas de Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas al 10 en el estadio Azteca.

Momento histórico. Maradona en andas de Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas al 10 en el estadio Azteca.

Cejas solía bromear diciendo que si la Mano de Dios fue la que metió el gol a Inglaterra, la otra fue la que lo puso justo debajo de Diego en el momento exacto. No sé por qué me tocó a mí. Hay gente que lo merecía más, pero Dios me puso ahí y voy a estar para siempre”, decía.

El santafesino se convirtió en un símbolo silencioso de aquel equipo inolvidable. Y aunque nunca volvió a vivir algo parecido, su nombre quedó unido al de Maradona en una de las postales más felices que guarda el pueblo argentino.

