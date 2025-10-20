20 de octubre de 2025 - 09:58

El abrazo virtual de Lionel Messi a los jugadores de la Selección Argentina Sub 20

El capitán argentino tuvo un emotivo gesto con el plantel de Diego Placente al expresar todo su orgullo en sus redes sociales.

Lionel Messi y una dedicatoria a la Selección Argentina Sub 20

Foto:

Por Cristian Reta

La historia sonrió a África este domingo, con la consagración de Marruecos en el Mundial Sub 20. de Chile. El conjunto marroquí se impuso 2-0 a la Selección Argentina en la final gracias a la contundencia en los momentos clave, con un doblete del héroe de la jornada, Yassir Zabiri.

Para el equipo de Placente, la final fue una noche atípica, ya que los magrebíes fueron superiores desde el arranque, capitalizando rápidamente sus oportunidades y dejando a la Albiceleste sin capacidad de remontada. La contundencia de Zabiri sentenció un partido difícil para los argentinos, que no pudieron desplegar el juego que los había llevado hasta la última instancia.

Yassir Zabiri
Sin embargo, el foco noticioso en territorio chileno se trasladó rápidamente al gesto de un campeón del mundo. Apenas finalizó el encuentro, Lionel Messi, capitán y máximo referente de la Selección Mayor, recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje de apoyo a los juveniles.

El emotivo gesto de Lionel Messi a la Sub 20

Con la imagen del escudo de la AFA de fondo, el astro rosarino fue contundente y afectuoso. "Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", escribió Messi a través de una historia en su cuenta de Instagram.

image

Este noble gesto de solidaridad subraya el rol unificador de Messi dentro de todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su rápida reacción dejó en evidencia que el capitán no solo siguió atentamente el desarrollo del certamen, sino que también quiso ofrecer un apoyo inmediato al plantel de Diego Placente en un momento de profunda desilusión.

Esta intervención convirtió la derrota en una muestra de la cohesión que existe entre los seleccionados nacionales, transmitiendo un mensaje de valor y resiliencia a los jóvenes que son el futuro del fútbol argentino.

