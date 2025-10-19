Lo que dejó la gira de la Selección Argentina: preocupación por el poco interés en el exterior

Los encuentros amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico de la fecha FIFA de octubre arrojaron como saldo una triste realidad: el bajísimo interés por ver a la campeona del mundo de Lionel Messi en el exterior, mientras miles en el interior profundo sueñan con verla, aunque sea una vez.

Las imágenes son contundentes, y hablan por sí mismas. El Hard Rock y el Chase Stadium de Miami, ciudad con fuerte presencia latina y particularmente argentina, lucieron con muchos lugares vacíos. Ni siquiera con el 50% de sus tribunas ocupadas para seguir las alternativas del elenco de Lionel Scaloni.

Lejísimos quedaron esos estadios colmados de fanáticos, desesperados por llevarse algún recuerdo del equipo que deslumbra con su fútbol. Sólo unas pocas banderas , y algún que otro niño con un cartel pidiendo un recuerdo rompieron la frialdad de esas moles de cemento con espacios de sobra.

No se trató de un hecho aislado, sino de una realidad producto de rivales de poco fuste, y de giras por lugares que ya no sueñan con ver al diez. La confirmación de esta realidad llegó con el cachetazo que significó la pobrísima demanda de entradas ante Venezuela, que obligó a la organización a rebajar los valores de 400 dólares a sólo 50, y a cerrar las tribunas superiores para aglutinar a los pocos miles en los sectores alcanzados por las cámaras de televisión.

El encuentro ante Puerto Rico pasó por lo mismo. Luego de ser movido de Chicago a Miami por inconvenientes ajenos a la AFA , las entradas nunca llegaron a agotarse a pesar de que sólo había capacidad para 20.000 personas. El Chase Stadium lució a la mitad, evidenciando que los presentes no eran más de 10.000.

La Selección Argentina y el interior, caminos separados:

image Marzo de 2023 en el Madre de Ciudades, la última vez de Argentina en el interior Santa Fé Deportivo

Por ese motivo, la pregunta se cae de madura. ¿Por qué Argentina dejó de jugar amistosos en el país? Desde que levantó la Copa del Mundo en el Lusail, la Albiceleste disputó 10 amistosos. Sólo dos de ellos en el país, y tan sólo uno en el interior (7 a 0 a Curazao en Santiago del Estero, en marzo de 2023). El resto se dividen entre Estados Unidos (6), Pekín, y Yakarta.

De cara al futuro, el plantel viajará por África, específicamente Angola, y tiene previsto otro encuentro en el mismo escenario donde se consagró como el mejor del planeta.

Como dato extra, desde esa fecha hasta la actualidad el seleccionado descartó hacer de local en todo el país, una costumbre que había sido bien recibida por el público en la previa de Qatar. Los nueve partidos se llevaron a cabo en Buenos Aires, con precios elevados para el común de la población.

Así, miles de personas que desean con todas sus fuerzas ver a la Selección Argentina siguen quedándose con las ganas, conformándose con seguir por televisión las alternativas de un equipo que recorre kilómetros por el extranjero, y que se aleja cada vez más del interior profundo. Hoy es tan sólo una utopía ver a Messi con la celeste y blanca en Salta, Corrientes, Mendoza, o la Patagonia.