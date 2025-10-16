La FIFA vendió más de un millón de entradas para el Mundial 2026: ¿en qué puesto está Argentina?

El certamen que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México generó un "furor" de ventas, con fanáticos de 212 países asegurando su lugar,.

Argentina en el top 10 de entradas vendidas para el Mundial 2026 de la FIFA.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está oficialmente en marcha y la respuesta del público se tradujo en verdadero furor. Este jueves, la FIFA anunció una cifra impactante: ya se han vendido más de un millón de entradas para la cita máxima que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el informe de la organización, la demanda es global, con fanáticos de 212 países que ya aseguraron su lugar en el torneo. Como era de esperarse, los residentes de los tres países anfitriones encabezan el ranking de solicitudes de boletos.

Mundial 2026 Mundial 2026 de la FIFA Argentina, en el top ten de compradores La pasión sudamericana y europea también se refleja en la demanda. Argentina aparece en un destacado noveno puesto en el top ten de países que más entradas compraron.

Este ranking de alta demanda se completa con potencias futbolísticas como Inglaterra (4°), Alemania (5°), Brasil (6°), España (7°), Colombia (8°) y Francia (10°).

Próxima oportunidad y plataforma oficial La primera etapa de preventa, exclusiva para clientes de una tarjeta de crédito, generó gran expectativa. Sin embargo, el organismo que regula el fútbol mundial ya confirmó la próxima instancia para aquellos que aún no consiguieron su acceso: el lunes 27 de octubre se abrirá un sorteo anticipado.