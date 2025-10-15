15 de octubre de 2025 - 16:08

Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia: el "Superclásico" mendocino tiene cancha confirmada para 2026

A partir de 2026, Mendoza tendrá tres equipos en Primera División y tanto el Lobo como la Lepra centrarán sus recursos en renovar sus respectivas sedes para estar a la altura de la categoría.

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia serían locales en el Malvinas Argentinas el próximo año

Por Nicolás Salas

En esta ocasión, también se reeditaría uno de los duelos emblema que tiene la provincia, como lo es el gran clásico del Parque, entre Gimnasia contra Independiente Rivadavia. La principal novedad pasa porque ambos clubes no solo compartirán categoría, sino también la localía, que pasaría a ser la del Estadio Malvinas Argentinas.

De acuerdos con fuentes oficiales, estos clubes vecinos se mudarán en 2026 al recinto mundialista, debido al inicio de obras en sus respectivas casas.

El Malvinas Argentinas vacío, una postal de Godoy Cruz - Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia con el Gargantini en plena transformación

En mayo pasado, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, anunció el inicio de las obras en el estadio Bautista Gargantini, con la construcción de nuevos baños en las plateas este, norte y oeste. Este fue el primer paso de un plan más amplio de remodelación que contempla la ampliación de la platea cubierta del sector Oeste y la futura incorporación de una segunda bandeja sobre la cabecera este.

“Queremos un estadio moderno, cómodo y seguro. Estas obras marcan el inicio de una transformación necesaria”, expresó Vila durante aquella presentación oficial. Sin embargo, a mediados de junio, el propio dirigente reconoció que los plazos iniciales se ajustarían: “Estas obras van a tomar otro ritmo, no van a tener la velocidad con la que habíamos pensado encararlas originalmente”, señaló en declaraciones institucionales.

Ese mismo mes, el club comunicó que la mudanza de localía al Estadio Malvinas Argentinas se extendería por al menos un año. “Fácil vamos a estar un añito jugando en el Malvinas”, detalló Vila al confirmar la continuidad del plan. Además, en sus redes oficiales, Independiente publicó videos mostrando los avances en la Ciudad Deportiva y en sectores internos del estadio, como parte del plan integral de modernización presentado a los socios.

Gimnasia, obras en el Legrotaglie tras el ascenso

El ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a Primera División aceleró los trabajos de puesta en valor del estadio Víctor Antonio Legrotaglie. A principios de este año, el club informó oficialmente que se iniciaban mejoras en la tribuna norte, con trabajos de infraestructura y nuevos baños para el público. Semanas posteriores, a través de su cuenta oficial de Instagram, la institución publicó que “la renovación del estadio avanza a buen ritmo”, mostrando avances en la zona de vestuarios destinada al cuerpo técnico, kinesiología y cuerpo médico.

También, se pudo observar la preparación del terreno en el sector sur para la instalación de una gradería adicional, dentro de un proyecto aprobado por la asamblea de socios en la primera mitad del año. “La renovación del estadio avanza a buen ritmo y pronto Gimnasia de Mendoza contará con un recinto más amplio y moderno”, indicó el club en ese comunicado institucional.

Hasta el momento, la dirigencia del “Lobo” no ha confirmado un traslado de localía, aunque dejó abierta la posibilidad de coordinar alternativas temporales si las obras o las exigencias de la categoría así lo requieren.

El Malvinas Argentinas, sede estratégica para Mendoza

En paralelo, el Gobierno de Mendoza mantiene en marcha un plan de modernización del Estadio Malvinas Argentinas, presentado oficialmente por la Subsecretaría de Deportes en abril de 2025. El proyecto contempla la colocación de una nueva cubierta en las tribunas laterales, la mejora de accesos, la adecuación de los vestuarios y el rediseño del campo de juego para ampliar su capacidad y cumplir con estándares internacionales.

“Queremos un estadio provincial preparado para los próximos años, con infraestructura moderna y segura”, señalaron desde el área de Infraestructura Deportiva de la provincia, destacando que las intervenciones se realizarán en etapas sin afectar la disponibilidad del estadio para la competencia local. Con ese escenario, el Malvinas Argentinas se mantiene como la principal alternativa para que los clubes mendocinos disputen sus partidos durante sus periodos de obra.

