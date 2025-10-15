15 de octubre de 2025 - 12:00

Francia pierde de manera insólita a la gran figura del Mundial Sub 20

Se trata de Saïmon Bouabré, quien se vio obligado a abandonar la selección francesa dos días antes de la semifinal contra Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile.

Saïmon Bouabré fue obligado a abandonar el Mundial Sub 20 y regresar a su club.

Saïmon Bouabré fue obligado a abandonar el Mundial Sub 20 y regresar a su club.

Por Cristian Reta

En la víspera de las semifinales del Mundial Sub 20 que se disputarán durante la jornada de este miércoles, además del trascendental duelo entre la Selección Argentina contra Colombia, otro de los atractivos será el enfrentamiento entre Marruecos contra Francia, por la oportunidad de alcanzar la final del certamen.

Lo cierto es que el único combinado europeo que sigue en pie presenta un una gran baja en los últimos días como es la del atacante Saïmon Bouabré, la estrella del equipo en la eliminatoria que se perdió la fase de grupos, pero fue el mejor jugador del equipo en octavos de final y cuartos de final, anotando dos goles. Sin embargo, el jugador de 19 años no podrá jugar semifinales ni una posible final.

Bouabré, el héroe efémero de Francia

Se trata de uno de los pocos jóvenes talentos europeos que decidieron anteponer su futuro económico antes de su desarrollo en el viejo continente y se marchó a Arabia Saudita para despuntar como futbolista.

Tras jugar en las categorías inferiores del Mónaco, el centrocampista francés, internacional desde los 15 años, fue adquirido por el Neom de la Saudi Pro League el pasado mercado de pases y su equipo le ordenó el inmediato regreso de esta competición juvenil.

En ese contexto, el cuadro árabe no lo dejó jugar la fase de grupos, pero si le permitió disputar los octavos de final y los cuartos de final porque coincidieron con el parón internacional de la FIFA. Sin embargo, dicho parón acabó en la jornada de ayer, por lo que el club saudí tiene el derecho legal de obligar al jugador a regresar al continente asiático, privando a la selección francesa Sub 20 de uno de sus jugadores clave.

Por su parte, el seleccionador francés, Bernard Diomède, declaró: "Es frustrante para el jugador, que no podrá continuar su aventura con nosotros y jugar este gran partido contra Marruecos con sus amigos. También es frustrante para el cuerpo técnico y sus compañeros. Es una pena que, tan solo unas horas después de la semifinal, haya podido marcharse para el partido del domingo con su club".

