Francia la pica contra la Selección Argentina: "Tendremos la oportunidad de vengarnos en el Mundial"

El defensor de Francia, William Saliba, aseguró recientemente que aguarda la cita máxima del fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para tomarse revancha de la Selección Argentina, actual campeona del certamen. Además, defendió el recambio que sufrió el equipo desde el 2018.

Sin lugar a duda, la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Francia y Argentina quedó en la historia grande del fútbol por el electrizante desarrollo de la misma, y por tratarse de la primera conquista mundial del astro Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Pero lo que fue alegría e historia en Sudamérica, fue desazón y tristeza en parte de Europa.

Saliba quiere jugar contra Argentina: "Nos tomaremos revancha" image Según afirmó el defensor William Saliba, buscarán vengarse en la próxima edición del certamen intercontinental: “Faltan ocho meses para el Mundial. Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo. Ya espero que nos clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”.

En ese aspecto, reconoció encontrar motivación en un posible duelo ante la Albiceleste. “Cuando un equipo te gana, lo único que esperas es volver a jugar contra él. Y si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos la oportunidad de vengarnos. Aunque no queramos ir al Mundial a vengarnos, sólo queremos ganar. Pero si nos enfrentamos a Argentina, por supuesto que estaremos encantados de tomarnos la revancha” agregó el jugador del Arsenal de Inglaterra.

El defensor Saliba defendió el recambio de Francia: Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia En relación a lo que será la próxima Copa del Mundo, Saliba afirmó que ya se están preparando junto a sus compañeros: "Sí, ya estamos hablando del Mundial. Es la competición más importante del fútbol. Estamos impacientes por ir, pero ya tenemos que clasificarnos. Todo el mundo quiere ir".