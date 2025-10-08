8 de octubre de 2025 - 20:25

Doloroso momento en el partido de la Reserva de Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Boca perdía 2 a 1 ante Belgrano en su predio, cuando se conoció la noticia de la partida de Russo. El árbitro dio por suspendido el encuentro ante la conmoción.

Momento en el que se suspendió la Reserva de Boca - Belgrano

Momento en el que se suspendió la Reserva de Boca - Belgrano

Foto:

ESPN
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo causa dolor en todos los ámbitos e instituciones, pero mucho más en Boca donde el entrenador se encontraba trabajando desde mediados de año. En ese sentido, se hizo viral la incómoda situación que se vivió en el encuentro de la Reserva.

Leé además

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años

El gesto de Barracas Central con Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
Los equipos argentinos despiden a Miguel Ángel Russo

La dolorosa reacción de Boca, Rosario Central y Estudiantes por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes

Primero el clima empezó a tornarse raro, debido a que los presentes en el campo de juego y alrededores comenzaron a dejar de prestar atención a lo que sucedía entre los juveniles al ir enterándose de la mala noticia. Rápidamente esa confusión llegó al verde césped, y la lógica primó.

El duro momento que vivió la Reserva de Boca:

Embed

El árbitro del encuentro juntó a los capitanes y al resto de los futbolistas, y les comunicó la fuerte noticia sobre Miguel Ángel Russo. Por supuesto, con el visto bueno de ambos planteles y cuerpos técnicos, el colegiado hizo sonar el silbato y dio por suspendido el encuentro.

La reacción de aquellas personas que se encontraban en el predio fue aplaudir en señal de aprobación de esa determinación, y como muestra de respeto para el entrenador. Luego, el silencio y la consternación de jugadores e hinchas se hizo sentir fuertemente.

Si bien en este momento es lo último en lo cual piensa el Xeneize, cabe destacar que la AFA tendrá que determinar que pasará con el encuentro. Seguramente el mismo se reanude en algunas semanas, luego de que pase el triste momento y las instituciones involucradas puedan ponerse de acuerdo con la logística y el calendario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Edinson Cavani no terminó la práctica de Boca por una molestia muscular.

Cavani sufrió otra molestia muscular y su regreso en Boca se retrasa

Por Cristian Reta
Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo

Se conoció cómo vive Riquelme el estado de salud de Miguel Ángel Russo: "Está golpeado"

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo en los festejos de la última Copa Libertadores de Boca en 2007.

El mundo del fútbol le envía fuerzas a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
FUERZA MIGUEL. El estado de salud de Miguel Angel Russo es muy delicado. Sigue internado en su casa.                 

Comunicado oficial de Boca: cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes