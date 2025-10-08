Doloroso momento en el partido de la Reserva de Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Boca perdía 2 a 1 ante Belgrano en su predio, cuando se conoció la noticia de la partida de Russo. El árbitro dio por suspendido el encuentro ante la conmoción.

Momento en el que se suspendió la Reserva de Boca - Belgrano

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo causa dolor en todos los ámbitos e instituciones, pero mucho más en Boca donde el entrenador se encontraba trabajando desde mediados de año. En ese sentido, se hizo viral la incómoda situación que se vivió en el encuentro de la Reserva.

El partido se estaba desarrollando en Boca Predio, y ya transcurrían 38 minutos del primer tiempo. En ese momento, Belgrano superaba al Xeneize por 2 a 1 en un trámite entretenido y que prometía muchas más emociones. Sin embargo, la confirmación del fallecimiento de Russo cambió todo.

Primero el clima empezó a tornarse raro, debido a que los presentes en el campo de juego y alrededores comenzaron a dejar de prestar atención a lo que sucedía entre los juveniles al ir enterándose de la mala noticia. Rápidamente esa confusión llegó al verde césped, y la lógica primó.

El duro momento que vivió la Reserva de Boca: Boca vs. Belgrano por el #TorneoProyección fue SUSPENDIDO a los 38 minutos del PT por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tzUbp5PejO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025 El árbitro del encuentro juntó a los capitanes y al resto de los futbolistas, y les comunicó la fuerte noticia sobre Miguel Ángel Russo. Por supuesto, con el visto bueno de ambos planteles y cuerpos técnicos, el colegiado hizo sonar el silbato y dio por suspendido el encuentro.

La reacción de aquellas personas que se encontraban en el predio fue aplaudir en señal de aprobación de esa determinación, y como muestra de respeto para el entrenador. Luego, el silencio y la consternación de jugadores e hinchas se hizo sentir fuertemente.