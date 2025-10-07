El mundo del fútbol le envía fuerzas a Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca atraviesa un delicado estado de salud y varios clubes y personalidades aprovecharon las redes sociales para enviarle fuerzas.

Miguel Ángel Russo en los festejos de la última Copa Libertadores de Boca en 2007.

Miguel Ángel Russo atraviesa un sensible momento y su estado de salud mantiene en vilo a todo Boca. El entrenador de 69 años se encuentra internado en su casa de la Capital Federal, con un cuadro de debilidad que le ha impedido tomar las riendas del plantel en las últimas semanas.

A raíz de las dudas y el momento de incertidumbre en torno a su figura, el club xeneize decidió realizar un comunicado aclarando la ausencia del mítico entrenador durante la goleada del Xeneize a Newell's por 5-0, este domingo por el Torneo Clausura, donde el banco de suplentes estuvo comandado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Miguel Angel Russo FUERZA MIGUEL. El estado de salud de Miguel Angel Russo es muy delicado. Sigue internado en su casa. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", reza el mensaje de la institución.

image Miguel Ángel Russo y el mensaje del mundo del fútbol Una vez publicado el comunicado de Boca, los hinchas xeneizes utilizaron sus redes sociales para apoyar al vigente DT y a su familia en este delicado momento. A través de plataformas como X, se pudo leer: "Vamos Russo querido"; "Fuerzas Russo querido"; "Estamos con vos"; "Todavía nos puede dar una alegría más"; "Te queremos Miguelo", fueron algunos de mensajes del pueblo boquense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1975368997144306150?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975368997144306150%7Ctwgr%5Ea74966e42f47ece1783f8265b56c58b8049f5af7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Ffutbolargentino%2Festudiantes-chiqui-tapia-y-veron-los-mensajes-de-apoyo-a-miguel-russo-por-su-delicado-estado-de-salud&partner=&hide_thread=false Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos. https://t.co/XH4rOFt3CP — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 7, 2025 Por otro lado, tanto clubes como grandes personalidades del deporte decidieron enviar buenas energías a través de sus canales oficiales. Entre ellos se destacan Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino; Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata; y todos los clubes por donde pasó el entrenador de 69 años.