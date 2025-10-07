El mundo del fútbol le envía fuerzas a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo atraviesa un sensible momento y su estado de salud mantiene en vilo a todo Boca. El entrenador de 69 años se encuentra internado en su casa de la Capital Federal, con un cuadro de debilidad que le ha impedido tomar las riendas del plantel en las últimas semanas.
A raíz de las dudas y el momento de incertidumbre en torno a su figura, el club xeneize decidió realizar un comunicado aclarando la ausencia del mítico entrenador durante la goleada del Xeneize a Newell's por 5-0, este domingo por el Torneo Clausura, donde el banco de suplentes estuvo comandado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.
Miguel Angel Russo
FUERZA MIGUEL. El estado de salud de Miguel Angel Russo es muy delicado. Sigue internado en su casa.
"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", reza el mensaje de la institución.
Miguel Ángel Russo y el mensaje del mundo del fútbol
Una vez publicado el comunicado de Boca, los hinchas xeneizes utilizaron sus redes sociales para apoyar al vigente DT y a su familia en este delicado momento. A través de plataformas como X, se pudo leer: "Vamos Russo querido"; "Fuerzas Russo querido"; "Estamos con vos"; "Todavía nos puede dar una alegría más"; "Te queremos Miguelo", fueron algunos de mensajes del pueblo boquense.
Por otro lado, tanto clubes como grandes personalidades del deporte decidieron enviar buenas energías a través de sus canales oficiales. Entre ellos se destacan Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino; Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata; y todos los clubes por donde pasó el entrenador de 69 años.
“Mucha fuerza Miguel”, fue el mensaje de la Brujita junto a una foto de Russo y una de los jugadores de Estudiantes en el ascenso de 1994. Por su parte, la cuenta del Pincha añadió: “¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos”.
Por otra parte, algunas de las instituciones por las que pasó Russo fuera del país también enviaron mensajes de aliento: "¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!", publicaron desde el club colombiano Millonarios; "¡Mucha fuerza, Miguel! Los azules te recordamos con mucho cariño", reza el mensaje de la U de Chile, club dirigido por el DT en 1996; "¡Mucha fuerza, Profe Russo! El Pueblo Azulgrana está contigo", exteriorizó el club paraguayo Cerro Porteño.
