La Selección Argentina Sub 20 ya tiene rival confirmado ¿Cuándo y a qué hora juega?

El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene todos los cruces de octavos de final confirmados y a la Argentina le aguarda un viejo conocido.

La Selección Argentina Sub 20 ya tiene rival confirmado.

La Selección Argentina Sub 20 ya tiene rival confirmado.

De esta forma, el equipo de Diego Placente tuvo que esperar hasta el cierre de la tercera jornada del campeonato para conocer su camino en el cuadro final, a la expectativa del que sería su futuro rival y, finalmente, se conoció que, gracias a un agónico gol, Nigeria le empató el partido a Colombia y será rival de Argentina en octavos de final.

Mundial Sub 20. Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final.

Cuándo y a qué hora juega Argentina contra Nigeria en el Mundial Sub 20

Argentina y Nigeria se verán las caras este miércoles 8 de octubre desde las 16:30 (horario argentino) en los octavos de final del Mundial Sub 20 2025. El ganador de la llave enfrentará al equipo que se imponga en la llave entre México y Chile.

Así quedó la llave de octavos de final del Mundial Sub 20

  • Chile vs. México - Martes 7 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
  • Argentina vs. Nigeria - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Nacional de Santiago.
  • Ucrania vs. España - Martes 7 de octubre a las 16.30 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
  • Colombia vs. Sudáfrica - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Fiscal de Talca.
  • Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.
  • Marruecos vs. Corea del Sur - Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.
  • Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.
  • Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.
