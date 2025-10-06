La Selección Argentina Sub 20 ya tiene rival confirmado ¿Cuándo y a qué hora juega?

La Selección argentina viene de una resonante victoria ante Italia por 1-0 en el último partido de la fase regular del Mundial Sub 20 de Chile 2025 de la FIFA y se aseguró así el primer puesto en el Grupo D, producto de nueve puntos conseguidos por los tres triunfos ante Cuba, Australia y frente a los europeos.
De esta forma, el equipo de Diego Placente tuvo que esperar hasta el cierre de la tercera jornada del campeonato para conocer su camino en el cuadro final, a la expectativa del que sería su futuro rival y, finalmente, se conoció que, gracias a un agónico gol, Nigeria le empató el partido a Colombia y será rival de Argentina en octavos de final.
Selección Argentina Mundial SUB 20
Mundial Sub 20. Argentina goleó a Australia por 4-1 y se metió en cuartos de final.
Cuándo y a qué hora juega Argentina contra Nigeria en el Mundial Sub 20
Argentina y Nigeria se verán las caras este miércoles 8 de octubre desde las 16:30 (horario argentino) en los octavos de final del Mundial Sub 20 2025. El ganador de la llave enfrentará al equipo que se imponga en la llave entre México y Chile.
