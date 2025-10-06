La Selección Argentina Sub 20 ya tiene rival confirmado ¿Cuándo y a qué hora juega?

El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene todos los cruces de octavos de final confirmados y a la Argentina le aguarda un viejo conocido.

La Selección argentina viene de una resonante victoria ante Italia por 1-0 en el último partido de la fase regular del Mundial Sub 20 de Chile 2025 de la FIFA y se aseguró así el primer puesto en el Grupo D, producto de nueve puntos conseguidos por los tres triunfos ante Cuba, Australia y frente a los europeos.

De esta forma, el equipo de Diego Placente tuvo que esperar hasta el cierre de la tercera jornada del campeonato para conocer su camino en el cuadro final, a la expectativa del que sería su futuro rival y, finalmente, se conoció que, gracias a un agónico gol, Nigeria le empató el partido a Colombia y será rival de Argentina en octavos de final.

Cuándo y a qué hora juega Argentina contra Nigeria en el Mundial Sub 20 Argentina y Nigeria se verán las caras este miércoles 8 de octubre desde las 16:30 (horario argentino) en los octavos de final del Mundial Sub 20 2025. El ganador de la llave enfrentará al equipo que se imponga en la llave entre México y Chile.

Así quedó la llave de octavos de final del Mundial Sub 20 Chile vs. México - Martes 7 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

- Martes 7 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Argentina vs. Nigeria - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Nacional de Santiago.

- Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Nacional de Santiago. Ucrania vs. España - Martes 7 de octubre a las 16.30 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

- Martes 7 de octubre a las 16.30 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Colombia vs. Sudáfrica - Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Fiscal de Talca.

- Miércoles 8 de octubre a las 16.30 en el estadio Fiscal de Talca. Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

- Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua. Marruecos vs. Corea del Sur - Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

- Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua. Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

- Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca. Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.