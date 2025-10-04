4 de octubre de 2025 - 09:00

La Selección Argentina Sub 20 y un partidazo ante Italia: hora, TV, formaciones

El conjunto nacional, dirigido por Diego Placente, busca quedarse con tres puntos de oro ante Italia por el Grupo D del Mundial Sub 20.

Alejo Sarco anotó contra Cuba.

Alejo Sarco anotó contra Cuba.

La Selección Argentina Sub 20 juega este sábado ante Italia por la fecha 3 del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

Por Redacción Deportes
A pesar de ya tener el boleto a la siguiente instancia, la Albiceleste no saca el pie del acelerador y se mentaliza en buscar un triunfo frente a Italia que le permita asegurarse el primer puesto de su zona, lo que lo beneficiaría con un mejor cruce en el duelo de eliminación directa.

Por ese motivo, el entrenador argentino pondrá lo mejor que tiene a disposición, dándole nuevamente titularidad a la estrella mendocina Santino Andino. El Chulu viene cumpliendo con un gran torneo, se destapó con un gran tanto ante Australia, y sigue demostrando que tiene calidad de sobra para darle alegrías al elenco nacional.

Enfrente estará Italia, que debutó con un ajustado triunfo 1 a 0 ante los oceánicos, y viene de igualar de forma sorpresiva ante Cuba por 2 a 2, en un partidazo que tuvo muchas emociones. Con cuatro puntos, le basta con una igualdad para seguir con vida en el certamen.

Probables formaciones de la Selección Argentina vs Italia:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Datos del partido:

Estadio: Elías Figueroa

Árbitro: Keylor Herrera

Hora: 20

TV: Telefé, DSports, DGO

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

