La Selección Argentina Sub 20 y un partidazo ante Italia: hora, TV, formaciones

El conjunto nacional, dirigido por Diego Placente, busca quedarse con tres puntos de oro ante Italia por el Grupo D del Mundial Sub 20.

La Selección Argentina Sub 20 juega este sábado ante Italia por la fecha 3 del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente viene dando que hablar en la competencia, donde debutó con una importante victoria ante Cuba, y logró el pasaje anticipado a octavos de final con una goleada ante Australia con un golazo del mendocino Santino Andino incluído.

A pesar de ya tener el boleto a la siguiente instancia, la Albiceleste no saca el pie del acelerador y se mentaliza en buscar un triunfo frente a Italia que le permita asegurarse el primer puesto de su zona, lo que lo beneficiaría con un mejor cruce en el duelo de eliminación directa.

Santino Andino El jugador mendocino ya se encuentra en Chile, donde el domingo comenzará a disputar el Mundial junto a la Selección Argentina Sub20. Durante las prácticas estuvo entre los titulares. @Argentina Por ese motivo, el entrenador argentino pondrá lo mejor que tiene a disposición, dándole nuevamente titularidad a la estrella mendocina Santino Andino. El Chulu viene cumpliendo con un gran torneo, se destapó con un gran tanto ante Australia, y sigue demostrando que tiene calidad de sobra para darle alegrías al elenco nacional.

Enfrente estará Italia, que debutó con un ajustado triunfo 1 a 0 ante los oceánicos, y viene de igualar de forma sorpresiva ante Cuba por 2 a 2, en un partidazo que tuvo muchas emociones. Con cuatro puntos, le basta con una igualdad para seguir con vida en el certamen.