Placente sueña con la Selección Argentina Sub 20 y advierte: "Nos iremos volviendo más sólidos"

El entrenador del equipo Sub 20 reconoció que está ilusionado con pelear hasta el final el Mundial de la categoría. Además, palpitó el choque con Australia.

En la previa del duelo ante Australia por la segunda fecha del Mundial Sub 20, el entrenador de la Selección Argentina Diego Placente reconoció que le gustó la producción del equipo, y que se anima a soñar con una buena cosecha del elenco nacional.

En diálogo con el sitio oficial de la AFA, el director técnico realizó un análisis pormenorizado del debut ante Cuba. “Las sensaciones del primer partido fueron positivas, porque fue un partido muy cambiante y muy raro, en donde empezamos muy bien y después la expulsión nos complicó", comenzó.

Luego, amplió: "En un principio habíamos planteado tener mucha la posesión y ser mucho más ofensivos, pero terminamos sacando otras facetas como la parte defensiva que eso también viene bien para para entrenar y para sacar otro otras cualidades, como carácter y personalidad. Desde ese lado fue muy positivo el resultado".

Diego Placente palpitó el choque ante Australia: image La Selección Argentina Sub 20 se entrenó pensando en Australia AFA En cuanto al futuro inmediato, el entrenador advirtió que el próximo rival será un hueso duro de roer. “Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Mientras otros equipos agarran solidez a lo largo del torneo, ellos ya la tienen por todo lo entrenado", contó.

Consultado por cual es punto fuerte de Australia, Placente no dudó en reconocer toda la tarea previa a la disputa de la competencia. "Su principal virtud es todo el trabajo que tienen, va a ser muy difícil. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo", lanzó.