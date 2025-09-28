28 de septiembre de 2025 - 22:21

Mundial Sub 20: la Selección argentina le ganó 3-1 a Cuba

Con un doblete de Sarco y otro de Subiabre, la Albiceleste se impuso 3-1 con un hombre menos en su debut del grupo D.

Alejo Sarco anotó contra Cuba.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este domingo, la Selección argentina debutó en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Ante Cuba, por la primera fecha del Grupo D, el equipo de Diego Placente logró sus primeros tres puntos.

Alejo Sarco fue la figura del encuentro, que abrió el marcador desde temprano. Aunque la Albiceleste comenzó con el pie derecho, la inesperada expulsión de Santiago Fernández puso en duda el marcador para lo que restaba del encuentro, por la desventaja numérica.

Embed

Sin embargo, ante cualquier mal pronóstico, Sarco volvió a marcar y selló su doblete. Lejos de no mostrar presión, Cuba convirtió antes del descanso para comenzar la segunda parte del partido con esperanzas.

Embed

El tercer gol de la jornada llegó en el tiempo adicionado del complemento. El juvenil de River, Ian Subiabre, convirtió su gol con un tiro cruzado desde el sector izquierdo del campo, para cerrar la victoria.

  • 20:00 | Cuba vs. Argentina

Miércoles 1 de octubre

  • 20:00 | Argentina vs. Australia

Sábado 4 de octubre

  • 20:00 | Argentina vs. Italia
