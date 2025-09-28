28 de septiembre de 2025 - 19:27

Insólito: hinchas de Deportivo Maipú invadieron el campo y se enfrentaron con los jugadores tras la derrota

El Cruzado cayó 2-1 ante Colegiales, no pudo sellar su clasificación al Reducido de la Primera Nacional y el partido terminó con lamentables escenas de pelea.

Hinchas de Deportivo Maipú invadieron la cancha y se enfrentaron con los jugadores

Hinchas de Deportivo Maipú invadieron la cancha y se enfrentaron con los jugadores

Foto:

Por Nicolás Salas

Leé además

La Selección Argentina empieza su periplo en el Mundial Sub 20

Arranca el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina como protagonista: cronograma de la primera fecha

Por Redacción Deportes
Colegiales festeja una victoria de oro ante Deportivo Maipú

Deportivo Maipú cayó ante Colegiales y deberá esperar a la última fecha para ingresar al Reducido

Por Nicolás Salas

Apenas sonó el silbato final, un grupo de hinchas que se encontraba en la popular saltó al campo de juego y se dirigió hacia los futbolistas locales. Según testigos, algunos simpatizantes intentaron conseguir camisetas de los protagonistas, mientras que otros fueron directamente a recriminar la caída en casa, lo que encendió los ánimos.

Discusiones, empujones y golpes de puño

Lo que comenzó con cruces verbales rápidamente escaló a una situación más violenta. Hubo empujones, insultos y hasta golpes de puño entre un reducido grupo de hinchas y algunos jugadores, en medio de un clima de confusión y tensión, que deja en evidencia la presión que se vive en el Cruzado.

Embed

Por su parte, el personal de seguridad privada intervino de inmediato para separar a los protagonistas y evitar que el desmadre pasara a mayores. Sin embargo, apenas dos efectivos policiales se sumaron al operativo, lo que generó cuestionamientos sobre el nivel de seguridad dispuesto para un encuentro de estas características.

Tras varios minutos de tensión, la situación se fue normalizando. Los jugadores se replegaron hacia el centro del campo, mientras los hinchas que habían ingresado retornaron a la tribuna por su propia voluntad.

Diseño sin título - 2025-09-28T192415.323
Maip&uacute; cay&oacute; - ante Colegiales. FOTO: Gentileza

Maipú cayó - ante Colegiales. FOTO: Gentileza

¿Qué le espera a Deportivo Maipú tras la derrota?

Con la caída frente a Colegiales, Maipú desperdició la chance de asegurar su clasificación de manera anticipada. Ahora, deberá jugarse todo en la última fecha del campeonato, cuando visite a Atlanta, con la presión y la necesidad de sumar puntos para mantenerse en zona de Reducido y, de esta forma, tener chances de lograr el tan ansiado ascenso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate - Riestra, por la Liga Profesional

Golpazo de Deportivo Riestra, que venció a River Plate en el Monumental

Por Emanuel Cenci
Arsenal de Sarandí - Deportivo Maipú

Triunfazo sufrido del Deportivo Maipú frente a Arsenal de Sarandí

Por Emanuel Cenci
Berni Llaver (izquierda) en el podio junto al ganador de la novena fecha en Paraná, Braian Quevedo y el Flaco Ardusso. 

TC 2000: Bernardo Llaver fue segundo en Paraná y se mete de lleno en la pelea por el título

Por Sergio Faria
Una pelea de exhibición terminó en escándalo en Brasil.

Pelea de exhibición en Brasil terminó en batalla campal: exestrella de la UFC quedó inconsciente

Por Redacción Deportes