Arranca el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina como protagonista: cronograma de la primera fecha

Una nueva edición del Mundial Sub 20, que tendrá a Chile como sede, se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con los primeros cuatro partidos. El domingo será el turno de la Selección Argentina, que cuenta con la presencia estelar del mendocino Santino Andino.
Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17 (hora de Argentina). En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).
Alex Woiski
La Selección Argentina viene de un gran Sudamericano, donde clasificó al Mundial Sub 20
Más tarde, a las 20 horas, se dará la primera presentación para equipos sudamericanos, ya que Paraguay tendrá una buena oportunidad ante Panamá (Grupo B), además de que a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda, en el último encuentro correspondiente a la primera fecha en el Grupo A.
La Selección Argentina Sub 20, por su parte, está en el Grupo D, donde tendrá como oponentes a Italia, Australia y Cuba. Justamente el combinado centroamericano será su primer rival, ya que se enfrentarán este domingo a partir de las 20.
Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron al Mundial Sub 20 gracias a su gran participación en el Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela y donde terminaron en la segunda posición, solo por detrás de Brasil. Sin embargo, regalaron grandes momentos como la aplastante goleada en el debut ante Brasil por 6-0 y el triunfazo 4-3 frente a Uruguay ya en el hexagonal final.
Uno de los aspectos más importantes del elenco nacional es la posibilidad de que la joven joya mendocina Santino Andino pueda sumar minutos de peso. Ante la negativa de varios jugadores que podían llegar desde Europa como Franco Mastantuono o Claudio Echeverri, el de Godoy Cruz se ilusiona con poder estar presente.
Fecha y hora de la primera fecha del Mundial Sub 20:
Sábado 27/9:
- Corea del Sur – Ucrania a las 17
- Japón – Egipto a las 17
- Paraguay – Panamá a las 20
- Chile – Nueva Zelanda a las 20
Domingo 28/9:
- Marruecos – España a las 17
- Italia – Australia a las 17
- Cuba – Argentina a las 20
- Brasil – México a las 20
Lunes 30/9:
- Noruega – Nigeria a las 17
- Francia – Sudáfrica a las 17
- Estados Unidos – Nueva Caledonia a las 20
- Colombia – Arabia Saudita a las 20