Mundial Sub20: Placente confirmó los dorsales de la Selección Argentina, ¿Qué número usará Santino Andino?

La Selección Argentina Sub 20 ya se instaló en Chile , donde este domingo a las 20, hará su debut frente a Cuba por el Grupo D del Mundial de la categoría . El certamen, que vuelve al país trasandino después de 38 años, tendrá a la Albiceleste como una de las grandes aspirantes al título.

Entre los convocados por Diego Placente se destaca la presencia del mendocino Santino Andino , delantero de Godoy Cruz, quien sigue escribiendo su nombre en las páginas del fútbol local al formar parte del combinado nacional juvenil. El jugador del Tomba utilizará en su espalda el N°19.

Argentina compartirá zona con Italia, Australia y Cuba , y disputará todos sus partidos de la fase de grupos en la ciudad de Valparaíso . La actividad del Grupo D comenzará este sábado con el choque entre italianos y australianos a las 17, y se cerrará con el debut argentino a las 20. En paralelo, Brasil y México abrirán el Grupo C en Santiago.

Con seis títulos en su haber (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), Argentina es el máximo ganador del Mundial Sub-20. Sin embargo, este nuevo desafío presenta algunas complicaciones: Franco Mastantuono no fue cedido por el Real Madrid y Claudio “Diablito” Echeverri , figura de la última Sub-17, tampoco pudo sumarse debido a la negativa del Bayer Leverkusen.

A pesar de esas ausencias, el cuerpo técnico confía en el potencial de un plantel que combina talento, juventud y proyección. Placente apuesta a construir un equipo competitivo que mantenga viva la tradición de protagonismo argentino en esta categoría.

image Santino Andino mateando durante la presentación del plante. @Argentina

Santino Andino y el legado mendocino

Santino Andino se convierte en el quinto futbolista mendocino en disputar un Mundial Sub-20. El primero fue Roberto Molina, en Portugal 1991; le siguieron Esteban Andrada (Colombia 2011) y Juan Ignacio Méndez (Corea del Sur 2017).

La historia más destacada es la de Neri Cardozo, quien jugó dos mundiales juveniles: Emiratos Árabes 2003 y Países Bajos 2005. En este último torneo, compartió equipo con Lionel Messi y se consagró campeón del mundo, siendo hasta hoy el único mendocino en lograrlo en la categoría.

Cómo se juega el Mundial

El torneo reúne a 24 selecciones divididas en seis grupos. Los dos primeros de cada zona, más los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final. Argentina buscará asegurar la clasificación en Valparaíso, con el objetivo de avanzar firme en la fase eliminatoria y soñar con una nueva estrella

Fixture, Grupo D

Domingo 28 de septiembre: Argentina vs. Cuba – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).

Miércoles 1 de octubre: Argentina vs. Australia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).

Sábado 4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).

Todos los Grupos

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Argentina, Australia y Cuba.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

image Santino Andino @Argentina

La Selección Argentina uno por uno

1 - Santino Barbi (Talleres)

2 - Tobías Ramírez (Argentinos)

3 - Julio Soler (Bournemouth)

4 - Dylan Gorosito (Boca)

5 - Milton Delgado (Boca)

6 - Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

7 - Maher Carrizo (Vélez)

8 - Valentino Acuña (Newell's)

9 - Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

10 - Álvaro Montoro (Botafogo)

11 - Ian Subiabre (River)

12 - Álvaro Busso (Vélez)

13 - Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

14 - Santiago Fernández (Talleres)

15 - Tomás Pérez (Porto)

16 - Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

17 - Mateo Silvetti (Inter Miami)

18 - Tobías Andrada (Vélez)

19 - Santino Andino (Godoy Cruz)

20 - Gianluca Prestianni (Benfica)

21 - Alain Gómez (Valencia)