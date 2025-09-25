25 de septiembre de 2025 - 19:47

Clásico confirmado: Independiente y Godoy Cruz jugarán en el Gargantini

El duelo entre mendocinos: Leprosos y Tombinos, tendrá lugar en el estadio Bautista Gargantini, el domingo 12 de octubre, desde las 16.45. Un choque más que esperado.

El Tomba y la Lepra se cruzaron por la fecha 12 del torneo Apertura en el Malvinas Argentinas e igualaron 1 a 1, en un partido muy parejo. En tres domingos más se volverán a ver las caras. 

Finalmente se confirmó que el esperado clásico entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se disputará en el estadio Bautista Gargantini, en el Parque General San Martín. El partido, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, se jugará el domingo 12 de octubre a las 16,45.

Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que el encuentro se disputara en el estadio Malvinas Argentinas para permitir la presencia de ambas hinchadas, finalmente se resolvió que solo podrán asistir los hinchas del local, es decir, de Independiente Rivadavia, que conducido por Alfredo Berti hará de anfitrión en su cancha.

Después de 16 años, Azules y los Tombinos se cruzaron en mayo del año pasado en el Gargantini, por primera vez en la Liga Profesional. Fue 0 a 0.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en Primera División desde el histórico ascenso de la Lepra en 2024. El último cruce se jugó también por la fecha 12, pero del Torneo Apertura, en el Malvinas Argentinas y a puertas cerradas, debido a una sanción que pesaba sobre Godoy Cruz. Aquel partido terminó 1 a 1, con goles de Santino Andino para el Tomba y Iván Villalba para la Lepra.

Los dirigidos por Alfredo Berti vienen de sumar un valioso empate en su visita a Lanús.

Un cruce entre grandes

El primer enfrentamiento entre ambos equipos en la máxima categoría tuvo lugar el 18 de mayo de 2024, también en el Bautista Gargantini. Fue un duelo muy esperado, ya que marcaba el regreso del clásico mendocino tras 16 años, desde los tiempos en que compartían la Primera Nacional. Aquel encuentro finalizó 0 a 0 y tuvo como protagonistas a los equipos dirigidos por Martín Cicotello (Independiente) y Daniel “el Gato” Oldrá (Godoy Cruz).

Desde entonces, mucho ha cambiado. Independiente Rivadavia, bajo la conducción de Berti, atraviesa un gran momento, se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina y pelea por un lugar en los playoffs del Clausura.

El Tomba que aún no puede ganar en Feliciano Gambarte. En su última presentación igualó frente a Instituto de Córdoba, que dirige el Gato Oldrá.

Por el contrario, Godoy Cruz vive una temporada irregular. Fue eliminado de la Copa Sudamericana, no ha podido ganar en condición de local desde la reinauguración del estadio Feliciano Gambarte, y recientemente logró cortar una racha de 12 partidos sin triunfos con una victoria sobre Platense. Hoy, se ubica en los últimos puestos de la tabla.

El del 12 de octubre será, sin dudas, un choque cargado de historia, rivalidad y presentes bien distintos. Más que un clásico, un duelo de estilos, necesidades y realidades que atraviesan caminos muy distintos en el fútbol mendocino.

