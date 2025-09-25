Rugby: Marista y una nueva cita con la historia en el Torneo del Interior

Rugby: Unidos por la pasión de la actuación y el deporte

El planeta Rugby nacional tendrá sus ojos puestos este sábado sobre Mendoza, es que en Luján de Cuyo se disputará la final del Torneo del Interior de clubes, entre Marista y Jockey Club de Córdoba. Este es el certamen más importante y federal del país en el deporte de la ovalada.

El choque entre Marista y Jockey de Córdoba será a las 15.30 y ambos Quinces han sido de lo más parejo en esta competencia.

La pulseada entre Tricolores mendocinos e Hípicos cordobeses se revivirá la primera final en la historia de este campeonato y que se disputó en 1998.

En la primera edición del torneo en 1998 jugaron los mismos protagonistas, la final fue el 24 de octubre, y la victoria fue para el elenco mediterráneo, por 25-13 y el lance se disputó en la cancha del club La Tablada.

La segunda cita con el oro, por parte de Marista fue recién en el 2019, edición XVIII, que fue la última competencia de la década del 2010. Después, durante tres años no se disputaría este TDI, por la Pandemia de Coronavirus. Fue en la ciudad de Rosario, los Tricolores mendocinos, el sábado 28 de setiembre de 2019, en una final para el infarto, se inclinaron ante Gimnasia y Esgrima (GER) por un score de 30 a 20.

Recordemos que Marista de Mendoza es el único quince mendocino que ha alcanzado la final del TDI en tres ocasiones.

¿Cómo llegó Marista a la final?

En su zona, que la 1, el Quince de Marista derrotó por la primera fecha a su similar de Tucumán Lawn Tennis (campeón defensor), por 41-38. Después, en la segunda ronda de partidos, cayó ante GER de Rosario, por 23-16.

Luego en la tercera jornada, Marista se impuso a los cordobeses de Palermo Bajo por 31-27. En la cuarta fecha, el rival fue el mismo y venció por 34-31.

En la quinta jornada se impuso a GER 57-10 y en el último juego de la fase clasificatoria, el Tricolor venció a Tucumán Lawn Tennis por 33-19 y de visita.

En cuartos de final, Marista venció a El Tala 26-6 y en semifinales derrotó a Estudiantes de Paraná, por 33-24.

¿Cómo están los Roccuzzo boys?

Antes de la final, Los Andes dialogó con el coach mayor de Marista, Daniel Roccuzzo, que como siempre y en forma amable y gentil, se dio un tiempo para atendernos y estamos agradecidos por ello.

-¿Cómo piensas, que será el juego ante Jockey de Córdoba?

-Será un rival muy duro, el mas duro que enfrentaremos en todo el torneo, por eso llegó a la final, tiene une quipo prolijo y equilibrado y sus fortaleces las tienen muy aceitadas y nosotros trataremos de desactivas esas potencialidades e imponer nuestras fortalezas.

¿Qué les has pedido a tus dirigidos para este importante partido?

-Lo que mas necesitamos en este partido es disciplina en todo sentido, en lo táctico y conducta y después afianzarnos en nuestro plan de juego, a lo que hemos estudiado y practicado para este partido, tenemos que hacerlo y morir en esa.

-¿Cómo llega en todos los ámbitos Marista a esta definición frente a Jockey?

-Marista llega en un tremendo momento, en pleno crecimiento, los chicos llegan en un gran momento, con un contexto positivo, jugamos de local esta definición y es una ventaja linda para disfrutar.

