Rugby: Palpitando la gran final entre Marista y Jockey

Este sábado desde las 15. 30, en el reducto Tricolor, en La Carrodilla, se disputa partido final por el Torneo del Interior de clubes

Rugby. Los chicos de Marista RC festejan luego de dejar en el camino, en una de las semifinales, a Estudiantes de Paraná.

Rugby. Los Tricolores jugarán su tercera final. Las anteriores fueron en 1998 también ante Jockey de Córdoba, y en el 2019 frente a GER, y ambas las perdió.

Por Gonzalo Tapia

Tras una temporada magnífica del certamen de rugby más federal del país, llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior "A". Por un lado, Marista RC que viene de vencer a Estudiantes de Paraná en las semifinales por 33 a 24, mientras que Jockey Club de Córdoba accedió a la definición tras triunfar, tras un electrizante tiempo extra, a Duendes por 41 a 27.

Daniel Rocuzzo, es el head coach de Marista, detalló el crecimiento de los Tricolores durante el torneo y las expectativas de cara a la final: “Llegamos con mucha confianza, en pleno crecimiento. Estamos decididos en realizar lo que hemos estudiado, tanto lo nuestro como lo del rival. Creo que será un partido muy intenso y que seguramente se defina por detalles y sobre el final”.

Además, confesó que es un evento particular al disputarse por primera vez la final del Torneo del Interior "A" en casa de Marista: “Es un contexto muy lindo para jugar. Disputar un partido de esta envergadura en el club no había pasado nunca y es un orgullo inmenso. Es muy importante para nuestros jugadores, pero también para las familias del rugby en Mendoza”.

Por su parte, Javier Fiori, entrenador en jefe de Jockey Club de Córdoba, destacó la felicidad de jugar nuevamente una final con el club cordobés: “Estar de nuevo en una definición es un orgullo y una gran alegría para nuestro club. Es fruto de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, tanto jugadores, staff y también dirigente. Para el partido del sábado, Jockey llega muy bien y con muchas ganas. Enfrente estará Marista, un gran rival que juega muy bien al rugby así que seguramente será un encuentro muy parejo. Esperemos que sea una linda final para ver y que ambos equipos puedan demostrar en la cancha lo que se viene haciendo”.

