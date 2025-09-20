Rugby: Marista alcanzó la final del Torneo del Interior "A" y jugará ante Jockey de Córdoba

El club Marista venció a Estudiantes de la ciudad de Paraná, por 33-34, y logró su pasaje a la gran final del Torneo del Interior "A" de rugby donde jugará ante Jockey de Córdoba, y revivirá la final de 1998 que fue la primera que tuvo este importante campeonato.

La gran final del certamen se jugará el sábado 27 de septiembre en suelo mendocino , donde Marista buscará coronarse en casa y Jockey intentará llevar un nuevo título nacional para Córdoba.

Esta es la tercera vez que el equipo Tricolor de Mendoza disputará esta instancia final, las dos anteriores fueron en la primera edición que se disputó de esta competencia en 1998 y la otra en 2019, en la décimo octava versión, pero nunca pudo ser campeón.

En estos instantes, en la otra llave semifinal, del TDI "A", el quince de Jockey de Córdoba venció a Duendes por 41-27 en un suplementario, luego de empatar 24-24 en tiempo reglamentario

Por otra parte, en la reválida entre un equipo del TDI "A" y otro del TDI "B", Liceo de Mendoza no pudo ante Santa Fe RC y cayó por 43-29. Entonces, los Clavos no pudieron sumar un cupo más para la Unión de Rugby de Cuyo para el próximo TDI 2026.

Marista para aplaudirlo de pie

El certamen más federal del país ya conoce a los dos clubes que buscarán quedar en la historia del rugby argentino. Marista RC y Jockey Club de Córdoba son los finalistas del Torneo del Interior Copa Zurich 2025.

El conjunto mendocino se hizo fuerte de local tras vencer 33-24 a Estudiantes de Paraná, mientras que el Jockey cordobés hizo lo propio en Barrio Jardín tras imponerse ante el máximo ganador de la competencia, Duendes, por 41-27 en un encuentro que debió definirse en tiempo extra tras igualar 24-24 en los 80 minutos.

El sábado 27 de septiembre se disputará la gran final en cancha de Marista por arrastrar la ventaja deportiva de haber finalizado en mejor posición en la fase de grupos.

Con respecto a las reválidas, se disputaron tres de los cuatro encuentros correspondientes: CRAI 55-14 Universitario de Córdoba; Santa Fe RC 43-29 Liceo RC; Palermo Bajo 31-29 Tucumán Rugby. Los tres ganadores aseguraron una plaza para su región de cara al Torneo del Interior 2026, al cual los clasificados tanto al TDI A como al TDI B se definirán según las competencias regionales. En tanto, Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán disputarán la reválida faltante el sábado 18 de octubre.

Resultados del día

Semifinales del TDI "A"

Marista RC 33-24 Estudiantes de Paraná

Jockey Club de Córdoba 41-27 Duendes

Reválidas 2026

CRAI 55-14 Universitario de Córdoba

Santa Fe RC 43-29 Liceo RC

Palermo Bajo 31-29 Tucumán Rugby

Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán (Pendiente)

Torneo del Interior "A"

Final ( sábado 27 de septiembre)

Marista RC vs Jockey Club de Córdoba (Se disputará en Mendoza)