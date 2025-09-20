Habrá nueva franquicia en el Súper Rugby Américas y es de Litoral

La Unión Argentina de Rugby firmó un acuerdo de representación comercial para la nueva franquicia que representará a la Región del Litoral en el Súper Rugby Américas 2026. este será el cuarto equipo franquiciado del país junto con Tarucas, Pampas y Dogos XV (ex Ceibos)

En el acto de la firma, participaron Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby. Estuvieron presente Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario y Enrique Patrizi , presidente de la Unión Santafesina de Rugby, como garantes principales del acuerdo.

«Tener una cuarta franquicia argentina en el Super Rugby Américas a partir de 2026 refleja la importancia y el crecimiento sostenido del deporte en el país y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades de competencia de alto nivel para más jugadores. Este desarrollo fortalece no solo a la Argentina, sino también al rugby de toda la región, porque amplía la base de talentos, eleva la exigencia y potencia el espectáculo. Estamos convencidos de que esta incorporación enriquecerá el torneo y será un motor para seguir impulsando el crecimiento del rugby sudamericano”, expresó Gabriel Travaglini , presidente de la Unión Argentina de Rugby.

Marcello Calandra , presidente de Sudamérica Rugby expresó: “Como organizadores del Súper Rugby Américas, estamos muy contentos con la confirmación de una octava franquicia, ya que esto demuestra que nuestro torneo está por el buen camino. Sigue desarrollando jugadores para los seleccionados nacionales y generando interés en el público. Desde que nació en 2020, uno de los objetivos planteados era que fuera aspiracional y hoy muchos chicos en la región sueñan con jugar en el torneo. Esta nueva franquicia abrirá más oportunidades a que más chicos sigan soñando en llegar a su seleccionado nacional, camino que han usado muchos de los jugadores de los Pumas, los Teros, los Cóndores, los Yacaré y los Tupis.”

Sobre la nueva franquicia del Litoral, Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, señaló: “Este proyecto significa abrir un camino de desarrollo nuevo para nuestros jugadores. Estamos convencidos de que esta franquicia será un puente para que más jóvenes puedan soñar con llegar al profesionalismo y, al mismo tiempo, un faro que inspire a las nuevas generaciones que se forman en nuestros clubes.”

Por su parte, Rubén Gonzalez Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario expresó: “La unión de nuestras tres instituciones demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar objetivos que antes parecían imposibles. Esta franquicia es la prueba de que el esfuerzo colectivo puede llevar al rugby del Litoral a un nuevo nivel, y queremos que toda la comunidad nos acompañe para que este sueño se convierta en un verdadero orgullo regional.”

Finalmente, Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby expresó: “El litoral argentino por primera vez se suma al Super Rugby Américas y eso es histórico. Nuestra región tiene una vasta trayectoria en el rugby nacional e internacional: jugadores formados en nuestros clubes han llegado a Los Pumas y a equipos profesionales en todo el mundo. Estamos muy expectantes con este gran proyecto y convencidos de que generará la sinergia necesaria para que de aquí surjan los próximos protagonistas del rugby argentino.”