Rugby: Marista va por su pasaje a la gran final del torneo del Interior "A"

El sábado 20 de septiembre el país estará con los ojos puestos en Mendoza y en Córdoba, sedes de las semifinales en el rugby en el marco del Torneo del Interior . Marista RC recibirá a Estudiantes de Paraná, mientras que Jockey Club de Córdoba enfrentará a Duendes RC.

Los ganadores de cada reválida asegurarán una plaza para la región en la próxima temporada del certamen. Vale destacar que el encuentro entre Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán se disputará el sábado 18 de octubre por pedido de los clubes, ya que en dicha fecha también deberán jugar por el Torneo Regional del NOA, el cual será válido para la definición del Torneo del Interior.

Semifinales históricas de rugby

En lo que respecta a las semifinales del Torneo del Interior A los capitanes de los cuatro clubes con ilusión de levantar el trofeo del certamen más federal del país se expresaron en la previa de los encuentros:

Agustín Gómez, líder de Marista RC, se mostró entusiasmado con el encuentro venidero: “Estamos muy enfocados en el objetivo y venimos evolucionando en cuanto al juego. Será un partido muy duro en lo físico y en el contacto sobre todo. Seguramente se defina en los minutos finales para el equipo que cometa menos errores e infracciones”.

Por su parte, Juan Mernes, capitán de Estudiantes de Paraná, detalló cómo llega el conjunto paranaense a semifinales: “Llegar a semifinales no es casualidad. Es el resultado de mucho trabajo, no solamente de este año, sino también de años anteriores. Estamos muy bien como grupo y llegamos con muchas ganar de jugar esta instancia. Sabemos que será un partido durísimo ante Marista, rival al que nunca enfrentamos, pero sabemos que es un gran equipo que le gusta jugar buen rugby”.

Asimismo, Jockey Club de Córdoba tiene a Augusto Cugnini como cabeza de grupo y confesó que llegan de la mejor manera a este partido decisivo: “Llegamos muy motivados y con muchas ganas de jugar este partido. Se hace difícil por momentos controlar la ansiedad, pero vamos a disfrutar estos días previos y a prepararlo de la mejor forma puliendo todas nuestras armas para atacar lo mejor posible y mantener la defensa como uno de nuestros puntos altos. Si el clima nos permite, será un partido con mucho volumen de juego, mucho contacto y seguramente una gran tarde para ambos equipos”.

Por último pero no menos importante, Giuliano Buffarini, capitán de Duendes, se expresó de la siguiente manera en relación al duelo ante Jockey de Córdoba: “Estamos entusiasmados con jugar las semifinales de un torneo muy prestigioso, el cual reúne a los mejores clubes del interior. Obviamente tenemos el compromiso de dejar a Duendes lo mejor representado que se pueda. Así que estamos muy contentos de estar en estas instancias. El encuentro será muy intenso y físico. Jockey es un gran equipo, el cual tiene un muy buen pack de forwards y backs muy desequilibrantes. Creo que es un partido que se definirá por detalles y el que imponga su juego se llevará la victoria”.

Fixture del Torneo del Interior

Sábado 20 de septiembre las 15.30

Marista RC vs Estudiantes de Paraná (Ref: Tomás Ninci – Cordobesa) Televisado de la fecha por Disney+

Jockey Club de Córdoba vs Duendes (Ref: Tomás Bertazza – URBA)

Fixture de los partidos de reválidas

Sábado 20 de septiembre las 15.30

CRAI vs Universitario de Córdoba (Ref: Gastón Roge – Mar del Plata)

Santa Fe RC vs Liceo RC (Ref: Esteban Filipanics – Cordobesa)

Palermo Bajo vs Tucumán Rugby (Ref: Juan Manuel Martínez – Cuyo)

Sábado 18 de octubre (horario a confirmar)