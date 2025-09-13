13 de septiembre de 2025 - 15:06

Rugby: Los Pumas suben al sexto lugar del ranking mundial tras la victoria ante Australia

La selección mayor de rugby ascendió un puesto, desde la última medición, y dejó atrás al XV de los Wallabies en la tabla

Rugby. El seleccionado mayor de caballeros de la Argentina en su última presentación ante Australia en Sidney.

Rugby. El seleccionado mayor de caballeros de la Argentina en su última presentación ante Australia en Sidney.

Foto:

UAR
camiseta rugby argentina dos
camiseta rugby argentina
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Rugby. Los Springboks aplanaron a los neocelandeces

Rugby: Sudáfrica vence a domicilio al XV de Nueva Zelanda en el otro lance del Championship

Por Gonzalo Tapia
Rugby. En La previa al match ante Australia el mendocino Rodrigo Isgró

Rugby: El resto del camino del seleccionado mayor argentino en el Championship

Por Gonzalo Tapia

La Selección mayor argentina de rugby logró un triunfo clave en Sídney frente a Australia por 28-26 y, además de mantener viva la ilusión en el Rugby Championship, consiguió un ascenso importante en el ranking de World Rugby.

Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.

El equipo de Felipe Contepomi sumó 1.56 puntos tras la ajustada victoria y alcanzó un total de 84.40, lo que le permite trepar al sexto lugar de la clasificación, desplazando a los Wallabies al séptimo puesto.

El top 10 del ranking de World Rugby quedó conformado de la siguiente manera: Nueva Zelanda lidera con 91.35 puntos, seguida por Irlanda (89.83), Sudáfrica (89.38), Francia (87.82) e Inglaterra (87.64). Con el salto de la Argentina, el orden se completa con Australia en séptimo lugar (83.40), Escocia (81.57), Fiji (80.50) e Italia (77.77).

Con este envión anímico, Los Pumas ya ponen la mira en la próxima presentación del Rugby Championship, dentro de dos semanas, cuando visiten a Sudáfrica en Durban.

Un nuevo triunfo no solo los mantendría en carrera por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la lucha por el quinto lugar del ranking mundial, algo que sería histórico para el seleccionado nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Rodrio Isgró corre junto a sus compañeros backs

Rugby: Argentina visita en Sidney a Australia, en busca de su segundo triunfo en este Championship

Por Gonzalo Tapia
rugby: ante australia estaran rodrigo isgro y juan gonzalez

Rugby: Ante Australia estarán Rodrigo Isgró y Juan González

Por Gonzalo Tapia
Los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual. Gentileza En cancha (Chile). 

La Justicia de Chile pidió la extradición de dos rugbiers acusados de abuso sexual detenidos en Mendoza

Por Oscar Guillén
Rugby. A Marista no hay con que darle, ahora a nivel local dieron cuenta de Liceo, por el torneo Top Ocho.

Rugby: Marista fue más que Liceo en el partido pendiente del Top Ocho: el torneo retorna este sábado

Por Gonzalo Tapia