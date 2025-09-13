13 de septiembre de 2025 - 08:29

Los Pumas le ganaron a Australia y se mantienen en la pelea por el Rugby Championship

Esta fue la sexta vez que Los Pumas le ganaron a Australia en el Rugby Championship y la cuarta ocasión en los últimos seis partidos.

Los Pumas le ganaron a Australia

Los Pumas le ganaron a Australia

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un partido emocionante, Los Pumas vencieron a Australia por 28 a 26 y se mantienen con chances de ganar el Rugby Championship. El encuentro, disputado en Sídney ante 45.000 espectadores, mantuvo la tensión hasta el último minuto, ya que los Wallabies reaccionaron sobre el final con tres tries, aunque no les alcanzó para dar vuelta el resultado.

Leé además

Rugby. En La previa al match ante Australia el mendocino Rodrigo Isgró

Rugby: El resto del camino del seleccionado mayor argentino en el Championship

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo, que es la raqueta número 1 de Argentina.

Tenis: El Team Copa David de Argentina quiere cerrar la serie ante Países Bajos

Por Gonzalo Tapia

El equipo argentino tuvo una primera mitad sólida. Gracias a un try de Julián Montoya y los aciertos en los penales de Santiago Carreras, se fueron al descanso con una ventaja de 19 a 7. En el segundo tiempo, Carreras sumó otros tres penales, estirando la diferencia a 21 puntos.

Los Pumas le ganaron a Australia
Los Pumas le ganaron a Australia

Los Pumas le ganaron a Australia

Se mantienen las chances

Esta victoria le permite a Los Pumas recuperarse de la derrota que sufrieron la semana pasada y además, fue la sexta vez que le ganan a Australia en este torneo. De esta manera, el seleccionado argentino se ubica cuarto con nueve puntos, a solo dos del líder.

Cómo quedaron las posiciones

  • Australia: 11 puntos.

  • Sudáfrica: 10 puntos.

  • Nueva Zelanda: 10 puntos.

  • Los Pumas: 9 puntos.

El próximo partido de Los Pumas será en dos semanas frente a Sudáfrica, en Durban.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Granate se impone al conjunto Azul, con un gol de Walter Bou.

Liga Profesional: Independiente Rivadavia perdió frente a Lanús

Por Redacción Deportes
La marplatense Micaela Levaggi será la primera en competir, lo hará este sábado desde las 7.50 (hora argentina).

Cinco argentinos competirán en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Por Redacción Deportes
La sanción deja al atleta deja fuera de toda competencia oficial hasta 2028, cortando en seco una carrera que prometía dejar huella.

Erriyon Knighton, la promesa del atletismo estadounidense fue suspendido cuatro años por dopaje

Por Redacción Deportes
River Plate enfrenta a Estudiantes de La Plata. 

Estudiantes de La Plata y River Plate chocan por la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes