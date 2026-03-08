"Es una locura": la bronca de Franco Colapinto por la sanción que arruinó su debut en el GP de Australia

El piloto argentino reveló que los mecánicos tocaron el auto a falta de 15 segundos para largar, lo que derivó en la penalización más temida de la Fórmula 1.

Franco Colapinto inició su camino en la temporada 2026 de Fórmula 1 con una actuación agridulce en el Gran Premio de Australia. A pesar de finalizar en la decimocuarta posición con un ritmo de carrera prometedor, el piloto argentino debió enfrentar una durísima sanción reglamentaria que condicionó sus posibilidades de sumar puntos.

El evento en Melbourne comenzó con altas expectativas, pero un error técnico durante la secuencia previa a la largada cambió los planes de la escudería francesa. Colapinto, que había mostrado reflejos impresionantes para evitar un accidente múltiple en el inicio, fue informado poco después que debía cumplir un castigo de forma inmediata.

DLA - 2026-03-06T054251.365 El Alpine A526 de Franco Colapinto. El error técnico que desató la bronca de Franco Colapinto La falla se originó en el estricto protocolo de seguridad y paridad técnica de la categoría. En la Fórmula 1, el procedimiento de largada está cronometrado al segundo; cualquier intervención mecánica fuera de las ventanas permitidas se considera una violación del parque cerrado. Según relató el propio protagonista: “creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar”. Esta acción activó un Stop and Go, la sanción más severa antes de la descalificación, que obliga al piloto a detenerse totalmente en boxes durante diez segundos sin que el equipo pueda trabajar en el vehículo, lo que genera una pérdida de tiempo real de casi medio minuto.

En la zona de prensa, el piloto fue tajante sobre el impacto de esta medida en su desempeño dominical: “¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un Stop and Go, una locura", manifestó ante los medios. Debido a este error administrativo, el equipo Alpine debió pedir disculpas al piloto vía radio, reconociendo que la infracción fue responsabilidad del personal técnico y no de una maniobra en pista.

Las palabras de Franco Colapinto post Gran Premio de Australia!



“Me pusieron un stop and go, es una locura”



“Creo que el equipo toco el auto con 15 segundos para largar.” pic.twitter.com/5Ope5yVEA2 — FC43 (@dailycolapinto) March 8, 2026 A pesar del obstáculo, tras quedar relegado al fondo, el pilarense logró remontar y mostrar una consistencia superior a la vista en los días previos: “Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi", analizó Colapinto.