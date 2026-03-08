8 de marzo de 2026 - 03:38

"Es una locura": la bronca de Franco Colapinto por la sanción que arruinó su debut en el GP de Australia

El piloto argentino reveló que los mecánicos tocaron el auto a falta de 15 segundos para largar, lo que derivó en la penalización más temida de la Fórmula 1.

Franco Colapinto estalló tras la sanción en el GP de Australia.

Franco Colapinto estalló tras la sanción en el GP de Australia.

Foto:

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto inició su camino en la temporada 2026 de Fórmula 1 con una actuación agridulce en el Gran Premio de Australia. A pesar de finalizar en la decimocuarta posición con un ritmo de carrera prometedor, el piloto argentino debió enfrentar una durísima sanción reglamentaria que condicionó sus posibilidades de sumar puntos.

Leé además

George Russell ganó el Gran Premio de Australia de la F1.

George Russell ganó en Australia y Franco Colapinto terminó 14° tras una dura sanción

Por Nicolás Salas
El castigo a Franco Colapinto en Australia.

El "Stop and Go" a Franco Colapinto: por qué la sanción de 10 segundos arruinó su debut en Australia

Por Nicolás Salas
DLA - 2026-03-06T054251.365
El Alpine A526 de Franco Colapinto.

El Alpine A526 de Franco Colapinto.

El error técnico que desató la bronca de Franco Colapinto

La falla se originó en el estricto protocolo de seguridad y paridad técnica de la categoría. En la Fórmula 1, el procedimiento de largada está cronometrado al segundo; cualquier intervención mecánica fuera de las ventanas permitidas se considera una violación del parque cerrado. Según relató el propio protagonista: “creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar”. Esta acción activó un Stop and Go, la sanción más severa antes de la descalificación, que obliga al piloto a detenerse totalmente en boxes durante diez segundos sin que el equipo pueda trabajar en el vehículo, lo que genera una pérdida de tiempo real de casi medio minuto.

En la zona de prensa, el piloto fue tajante sobre el impacto de esta medida en su desempeño dominical: “¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un Stop and Go, una locura", manifestó ante los medios. Debido a este error administrativo, el equipo Alpine debió pedir disculpas al piloto vía radio, reconociendo que la infracción fue responsabilidad del personal técnico y no de una maniobra en pista.

Embed

A pesar del obstáculo, tras quedar relegado al fondo, el pilarense logró remontar y mostrar una consistencia superior a la vista en los días previos: “Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi", analizó Colapinto.

Sin embargo, fue autocrítico respecto a la adaptación tecnológica del monoplaza: “Nos falta entender un poco más la energía y cómo funciona el auto sin nafta".

La carrera concluyó con un puesto 14 que deja una sensación de resiliencia. Colapinto cerró su jornada con un mensaje claro hacia la interna de la escudería: “Son cosas para trabajar y mejorar todos. Vamos a estar más fuertes seguramente”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El más rápido: la marca que logró Franco Colapinto en Australia y la maniobra que evitó un increíble accidente

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto larga 16° en Australia y bromea con Checo Pérez: En la uno puede pasar cualquier cosa.

"Puede pasar cualquier cosa": el divertido diálogo entre Franco Colapinto y Checo Pérez antes de largar en Australia

Alpine recibió una multa de parte de la Fórmula 1

Atención: Alpine y Mercedes recibieron sanciones en la previa del GP de Australia

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

A qué hora correrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la F1 2026